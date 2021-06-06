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喬州州長曾確認拜登當選 共和黨代表噓 顯示川普影響力

編譯林育正／綜合5日電
喬治亞州州長坎普因為挺川普不力，5日在喬州共和黨代表大會上被支持川普的黨代表噓聲四起，要他下台。(美聯社)
喬治亞州州長坎普因為挺川普不力，5日在喬州共和黨代表大會上被支持川普的黨代表噓聲四起，要他下台。(美聯社)

前總統川普的影響力與聲勢導致共和黨內部分裂，先前確認拜登總統當選的喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，就在喬州黨大會飽受噓聲；亞利桑納州部分共和黨人則認為川普的背書，恐怕無法助拳奪回參院席位；川普對共和黨是禍是福，將在明年期中選舉揭曉。

喬州黨大會上坎普遭噓聲伺候，顯示川普對共和黨的影響力仍相當強勁；不過這也讓坎普的支持者擔心，川普盟友持續對總統大選耿耿於懷，恐怕對期中選舉造成負面影響。

來源：Citizen Free Press

川普未能成功連任，導致共和黨失去死忠保守派人士的選票；川普不斷指稱拜登的勝選不合法，也使共和黨失去中間派的青睞。

黨大會上，薩凡納(Savannah)代表霍爾(James Hall)就說：「如果我們繼續搞這些愚蠢的把戲，說坎普不夠忠誠，我們就會再次把勝利拱手送給民主黨。這真的太反效果了，坎普才是能贏得州長選舉的最佳人選。」

格林郡( Glynn County)代表高夫(Kevin Gough)則說：「噓聲並不代表整個黨。」

不過力挺川普的薩凡納代表芭芭拉.康寧漢(Barbara Cunningham)則批評：「如果你不支持川普，那根本沒有資格代表共和黨。」因此在州長初選，共和黨也將派出支持川普，且自民主黨跳槽共和黨的喬州前州眾議員瓊斯(Vernon Jones)挑戰坎普。

亞利桑納州也出現共和黨因川普分裂的窘境，川普本周就發布聲明將炮火指向同黨人士；他抨擊州長杜西(Doug Ducey)僅是「名義上的共和黨人」，更批評檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)未盡職徹查選舉舞弊和維護選舉正義。

亞州共和黨籍州參議員紹普( T.J. Shope)就說：「不斷互相攻擊絕不是好事，我們不斷犯下相同的錯誤，才讓民主黨追上。」

明年期中選舉，川普也預計為共和黨的聯邦參議員候選人背書；亞州共和黨主席沃德(Kelli Ward)表示：「我相信川普總統會運用他的影響力，幫助我們在初選選出最佳人選，這並不會損害政黨利益。」不過也有共和黨人指出，川普的背書已無法幫助候選人贏得中間選民的選票。

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