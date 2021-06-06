川普干涉司法？前白宮顧問傳喚2年 終抵國會作證

前川普總統時期的前白宮法律顧問麥甘恩4日抵國會作證。(美聯社)

眾院 司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler，民主黨 )4日表示，委員會傳訊前總統川普 的白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)近八小時後，進一步釐清川普任內「許多令人困擾的事件」；不過「通俄案」調查早已結案許久，目前不清楚民主黨人會如何利用這些傳訊結果。

眾院民主黨人兩年前尋求麥甘恩作證，以了解川普是否企圖干涉司法部針對2016年總統選舉的調查；麥甘恩2019年4月依川普命令拒絕傳喚後，遭眾院民主黨人起訴。

來源：PBS NewsHour

麥甘恩在法庭上達成協議後，4日在閉門接受書面詢問(transcribed interview)；納德勒拒絕討論閉門訪談內容，僅表示麥甘恩作證是為了聚焦於前特別檢察官穆勒(Robert S. Mueller III)調查「通俄案」的發現。

就算這次作證挖出新資訊，民主黨人也表明這主要是作為歷史紀錄，並設下行政機關官員必須遵守國會傳喚的先例。納德勒在傳訊後發出聲明譴責，委員會等待漫長兩年後，這是「國會監督的重大勝利」。

根據4日傍晚的聲明，納德勒建議麥甘恩在國家面臨史上極度危險的時刻出面作證，當時「川普日益精神錯亂，害怕面對自己的責任，還企圖干涉穆勒調查的每個環節」；納德勒指出，麥甘恩「顯然很挫折」，因為川普屢次拒絕聽取他的法律建議，並稱麥甘恩「幫忙釐清諸多令人困擾的事件」。

這份書面詢問內容預計下周公布；麥甘恩則未對媒體談話。

委員會最高共和黨成員喬丹眾議員(Jim Jordan，俄亥俄州)譴責4日傳訊形同「再次起訴穆勒報告」，批評這是在浪費時間； 向來力挺川普的共和黨聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，佛羅里達州)也表示：「我們沒得到半點新訊息。」

國會議員4日從麥甘恩的證詞中幾無新發現，但民主黨人為此舉辯駁，稱麥甘恩親自出席，確實提供更多穆勒報告中的細節；民主黨聯邦眾議員瑪迪琳‧迪恩(Madeleine Dean，賓州)表示，麥甘恩詳細描述在川普執政下受到的「壓力」，而且麥甘恩終於履行作證義務，這是「民主的好日子」。