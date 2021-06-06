川普影響渺小又巨大 仍宰制共和黨？盤算下一步怎麼走

前總統川普大選失利後，仍左右共和黨走向。(美聯社)

前總統川普 近來至少每星期回紐約市辦公室工作一趟，但老員工很多都走了，家人也差不多，昔日助他攻取白宮的班底經常一連多日沒跟他連絡，相形以往他很孤單，但他仍牢牢掌控共和黨 ，5日晚間在北卡羅來納州演講，被視為他恢復造勢，想奪回話語權之舉，影響支持他的選民，再搏新聞版面。

紐約時報5日報導，川普真乃奇人也，對國人生活的影響力一方面日益縮小，但感覺又奇大無比；即便他失去心愛的社群媒體 傳聲筒，也沒一官半職，但對政界卻是罩頂烏雲；他謊稱自己贏得2020年選舉，對自己的敗北怒火沖天，至今仍蠱惑很多選民，影響全國政壇，削弱川粉未來對選舉的信心。

川普依然遭臉書及推特兩大社群媒體封殺，自離職之後，想搏媒體版面，推銷自己羅織的2020年選舉被偷走，很是費勁；好些共和黨高層，比如聯邦參院少數黨領袖麥康諾開始裝作川普不復存在，但碰到不能忽視他的場合，又得畢恭畢敬。

但其他共和黨人就不同了，例如佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)等，自創許多獎項頒給川普，以滿足他的虛榮心，依然指望川普幫忙共和黨2022年奪回參院多數優勢。

總統史學者貝許拉斯(Michael Beschloss)指出，川普跟過往連任敗選而淡出的一任總統全不相同，也沒落得跟黯然辭職、遭人蔑視的尼克森同樣下場；川普怎能同時既龐大又渺小，貝許拉斯認為按叫人生懼怕這個尺度來衡量，川普很大，許多共和黨高層怕川普，在他跟前得卑躬屈膝。

即便2020年輸掉選舉，但川普在迄今所有民調中，依然是共和黨2024年總統選舉頭號提名人選，膽敢挑戰他對共和黨主宰權的國會議員，如懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼，都被踢出共和黨高層。

川普目前處境詭異，對國政無關緊要，但又支配共和黨，因此他只聚焦於三件事：不斷重申2020年選舉有舞弊的謊言，要支持者加把勁推翻選舉結果；留意各州及地方對川普集團的偵辦；第三則是自己生意的現況。