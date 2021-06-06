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出馬選眾院議長？川普：「這有意思」

編譯洪毅／綜合5日電
前總統川普(右)5日晚出席北卡州共和黨代表大會，演說時表示，要支持能夠代表我們價值觀的候選人 。(美聯社)
前總統川普(右)5日晚出席北卡州共和黨代表大會，演說時表示，要支持能夠代表我們價值觀的候選人 。(美聯社)

外界好奇前總統川普是否可能在2024年「捲土重來」，雖然此事仍屬未知，不過川普近日以動作頻頻，5日晚出席北卡羅來納州共和黨大會發表演說；此外，川普還表示覺得成為聯邦眾院議長「非常有意思」，顯示不論川普是否重披戰袍，其對政治依然有相當興趣。

川普5日在北卡的演說，是他1月卸任以來首次在佛州住處以外的政治活動上露面；川普在會上力挺將轉換跑道參選聯邦參議員的聯邦眾議員巴德(Ted Budd)，並細數自己任內的經濟政績，暢談新冠疫情，再稱「中國病毒」危害世界，抨擊拜登總統正在「摧毀」美國，再稱選舉遭到「盜竊」等。

川普形容疫情是「從中國流出來」的「恐怖東西」，認為其「中國病毒」就是從武漢的實驗室所洩漏，而這種病毒正在「摧毀無數國家」，堅持中國必須賠償全世界「至少十幾兆元」。

來源：FOX Carolina News

新冠病毒的起源目前仍在調查中，儘管拜登政府不排除此可能性。

北卡州5日舉行州黨代表大會，來自各郡黨代表在會場議事，等候前總統川普演講。(路透...
北卡州5日舉行州黨代表大會，來自各郡黨代表在會場議事，等候前總統川普演講。(路透)

川普也在會中批評拜登政府，認為其作為是「美國殿後」(America Last)，從邊境、中俄到通膨，「所有的議題決策都是錯的」，正在摧毀美國。川普還在會中再稱其選舉遭到「竊盜」，也就是去年總統大選有規模大到足以翻盤的弊端，儘管此說法並未得到任何司法機構認可。

演說末段喊「期待2024年」

川普在演說末段處表示，共和黨的行動「只是開始」，將持續為美國奮鬥，要讓共和黨橫掃2022年國會改選，川普還說他正「期待2024年」。

川普對政治依然有興趣；4日接受電台主持人魯特(Wayne Allyn Root)時，對於前首席顧問巴農(Steve Bannon)說，川普或可考慮在2022年參選眾議員，並角逐議長的提議「非常有意思」。

川普還說，很多人建議他競選參議員，但是這個提議「或許更好」。

評論認為川普在共和黨內仍有極大影響力，左右黨內各州選舉提名。圖為川普的支持者5日...
評論認為川普在共和黨內仍有極大影響力，左右黨內各州選舉提名。圖為川普的支持者5日在北卡州共和黨代會外，舉牌等候川普到來會場。(路透)

雖然川普競選延任失敗，不過據國會山報(The Hill)報導，許多共和黨人依然希望川普能以「某種形式」重回政壇，參選國會議員也可以是選項之一；不過報導提到，2022年的國會選區將重新畫分，川普想在哪個選區競選可能得好好思量。

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