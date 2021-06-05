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美俄峰會前先放話 普亭：不指望美俄有突破性進展

記者張文馨／華盛頓報導
美俄元首峰會前相互喊話；普亭(右)表示，不指望峰會能使美俄關係突破性進展；白宮則說，拜登在人權問題不會退縮。(Getty Images)
美俄元首峰會前相互喊話；普亭(右)表示，不指望峰會能使美俄關係突破性進展；白宮則說，拜登在人權問題不會退縮。(Getty Images)

拜登總統下周將首次出訪，參與多邊組織並會晤俄羅斯總統普亭，美俄領導人還沒出門，對峰會的期待值就有落差；普亭說，不指望峰會能使美俄關係突破性進展，並指美國遏制俄國發展；白宮則說，拜登在人權問題不會退縮，也會提到俄國駭客攻擊美國。

拜登一月上台後，與普亭(Vladimir Putin)兩度通話，這期間美國制裁俄羅斯官員、俄羅斯駭客發動大型網路攻擊，也發生白宮與克里姆林宮相互驅逐外交官；在緊張的雙邊關係下，兩人16日將在瑞士日內瓦會談。

普亭4日在一場電視專訪中稱拜登經驗老道，「萬分期待這場會晤是正面的。」卻又說，「我不認為俄美關係會取得任何突破，出現任何讓所有人都驚訝的結果。」

華爾街日報報導，普亭4日在聖彼得堡參加國際經濟論壇時表示，「我們與美國之間沒有意見不合，唯一爭論就是他們想要遏制我們的發展。」

「我們應找到處理俄美關係的方法。」普亭說，俄美關係已經成為美國國內政治的人質，美國制裁俄羅斯一事在很多方面都是個謎；期待有朝一日美國兩黨政治能不再影響俄美雙邊關係，因兩國在安全、戰略穩定和裁軍武等領域獲得根本利益是更加重要。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)4日被問到此事表示，拜登在討論人權從不退縮，與普亭通話為俄羅斯國內被拘留人士的權益發聲，更何況在與普亭見面時也不會不談。

莎奇表示，拜登將提出多項議題，包括俄羅斯在烏克蘭邊境的侵略行為，已發生的種種有害行動，俄羅斯駭客SolarWinds與勒索軟體駭客攻擊。

「當我們已經討論某國犯罪集團進行的攻擊，該國領導人就有責採取行動。」莎奇說，拜登將在對話中直接提出這一點。

華盛頓郵報專欄作家麥克弗爾(Michael McFaul)3日發表文章表示，普亭需要美國作為敵人，不會追求穩定可預測的雙邊關係，拜登也不應以改善關係為目標，雙邊合作議題有限，會後美國更應尋求對俄羅斯的全面戰略。

美國 普亭 拜登

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