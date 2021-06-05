勒贖軟體犯案「駭不停」 FBI局長：嚴重程度有如911恐攻

聯邦調查局局長雷伊表示，最近一波勒贖軟體駭客入侵事件，嚴重程度有如911恐怖攻擊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)表示，最近一波駭客 以勒贖軟體入侵事件，嚴重程度有如911恐怖攻擊；聯邦司法部 也表示，本周之內就將把偵辦勒贖軟體犯案的層級，上升到與恐怖攻擊類似；同一時間，白宮則要求企業界加強網路維安緊急措施，擋下勒贖軟體的攻擊。

雷伊指出，最近這波駭客入侵事件與911恐怖攻擊有諸多相同之處，兩者都有重大影響，事發之後相關部門忙著恢復遭打斷的營運，另檢討如何預防問題重演。

雷伊表示，許多單位都要承擔責任，不僅是政府部門，還包括私人企業，甚至一般民眾，「美國必須體認問題有多麼龐大。」

司法部代理副部長卡林(John Carlin)表示，未來採取的方式可匯整全國發生的勒贖軟體案件，找到行為人之間的關係，一路追打，破壞整個勒贖產業鏈；路透報導，司法部已下令給全國辦事處，建議把一切勒贖軟體有關案件，呈送到最近在華府成立的專案小組。

近幾周包括殖民油管 (Colonial Pipeline)、全球最大肉品加工商JBS等事業體及單位，都遇到駭客團夥以勒贖軟體攻擊；殖民油管為了取回系統控制權，付出值440萬元的比特幣，給可追蹤到俄國的駭客團夥。

司法部調升恐攻層級

司法部指南寫道，「本部為確保能取得全國及全球勒贖軟體案之間的必要關連，以利偵辦，能全面瞭解它們對國家及經濟安全的威脅，部內上下必須加強並集中追蹤能力」。卡林指出，官方將動用對付恐怖活動的模式來處理勒贖軟體，反映出聯邦政府已把對付這種駭客攻擊，提升為施政要務。

另外，國安副顧問安‧紐柏格(Anne Neuberger)發表措詞露骨的公開信，指出一連串勒贖軟體攻擊案不斷升級，曾叫東岸汽油、飛機燃油無法流通，JBS這家全國最大肉品廠無法生產牛、豬肉製品；為此政府正與盟友共事，「打斷並嚇阻(用勒贖軟體)遂行攻擊。」

紐柏格表示，最近已要求許多聯邦機構、政府業務承包商採行許多網安防範措施，故要求民間公司多多效法。

紐約時報認為，紐柏格的公開信不啻要全國加把勁，建造全國網路安全基礎設施，因應網路攻擊；該基礎設施討論經年，但民間公司遲遲其行，原因是認為網攻似乎太遙遠，或者覺得建造成本太昂貴。

拜登下周前往歐洲，與盟國元首會晤，還有與俄國總統普亭進行高峰會，咸信都將討論到勒贖軟體這件事。