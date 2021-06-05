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北約秘書長：北約峰會將更聚焦中國

記者張文馨／華盛頓報導
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，北約不把中國當敵手，但面對中國挑戰，仍須保持清醒。(美聯社)
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，北約不把中國當敵手，但面對中國挑戰，仍須保持清醒。(美聯社)

北大西洋公約組織( NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)4日在美國智庫演說談到「中國崛起」時表示，北約不把中國當敵手，但面對中國挑戰，仍須保持清醒；比起以往，即將發布的北約峰會公報，會更受重視中國的角色。

至於俄羅斯，史托騰柏格表示，俄羅斯發動包括軍事和網路在內有害行動，危及俄國國內與盟國；不過，北約和俄羅斯之間仍須對話，努力爭取和這位鄰居更好的關係。

史托騰柏格在布魯金斯研究院(Brookings Institution)演說，談14日將在比利時布魯塞爾舉行的北約峰會，及北約2030議程。

史托騰柏格表示，俄國與中國正帶領專制政體反對國際規範，俄羅斯持續其非常危險的行為模式，從北極到非洲大規模軍事集結威脅鄰國，在國內壓迫和平反對派，並在北約會員國間實施網路與混合攻擊。

史托騰柏格表示，北約不將中國視為敵手，北約與北京仍有交往機會，例如貿易、氣候變遷與軍備控制。

「不過面對中國造成的挑戰，我們必須保持頭腦清醒。」史托騰柏格說，中方很快就會成為最大經濟體，她有全球次高的國防預算、最大規模的海軍，還試圖控制各國的關鍵基礎建設，在國內監控國人、壓迫少數派，威脅台灣，脅迫鄰國，阻礙南海自由航行。

「過去的北約戰略構想對中國隻字未提，這次我保證一定會著墨。」史托騰柏格表示，中國崛起對北約經濟至關重要，其造成的全球均勢影響，也影響北約安全，14日北約峰會結束後，合理預期公報會有更多關於中國的篇幅與訊息。

北約2019年峰會聯合聲明首度提及中國：「我們認識到，中國日趨增加的影響力和國際政策，既帶來機會又呈現挑戰，需要我們一起以同盟來解決。」

史托騰柏格表示，中國崛起部分規模甚至要超越美國，北約對美國更顯重要。

在北約峰會之前，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，史托騰柏格7日將訪美會晤美國總統拜登，討論在北約議程上的諸多議題，包括面對俄羅斯與中國挑戰跨大西洋安全。

中國 俄羅斯 美國

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