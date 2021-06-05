美台研究：打HPV疫苗後子宮頸癌降 其他性癌病增

佛州邁阿密大學正為一名13歲的女孩注射HPV疫苗。(Getty Images)

新研究指出，篩檢並接種人類乳突病毒(human papillomavirus，簡稱HPV)疫苗 ，過去20年來讓美國 罹患子宮頸癌的人數大幅下降，但HPV引起的其他癌症 病例卻增加。

來自美國及台灣的研究人員分析美國2001年到2017年的癌症數據，發現約65萬7000名HPV相關癌症患者中，有60%女性和40%男性；儘管子宮頸癌的病例每年減少約1%，其他種癌症的罹病率上升。

對男性而言，口交是造成口腔與咽喉癌病例增加的元凶，口腔及咽喉癌年增近3%；對於年長女性而言，HPV是造成肛門癌和另一種罕見直腸癌的主因，此兩病灶年增近3%，恐於2025年前變得較子宮頸癌普遍。

領導研究的台灣高雄榮民總醫院廖正義(LIAO Cheng-I)表示，子宮頸癌確診率在年輕女性群體中驟降，因為她們是第一批在青少年時期接種HPV疫苗的對象；這顯示疫苗對於減少子宮頸癌確診率有極大幫助，而子宮頸抹片檢查也是數十年來降低此癌症罹病率的有效檢測工具。

未參與研究的德州大學安德森癌症中心(UT MDA)頭頸胸腔科醫師毛拉‧吉里森(Maura Gillison)說：「一般常見的誤解是，HPV疫苗解決了HPV相關的癌症問題，遺憾這與事實相悖。」

新研究結果刊載於美國臨床腫瘤醫學會會刊，該學會的為期五天的年度會議於4日揭幕。

HPV是美國最常見的性傳染病毒，大多數HPV感染無症狀且毋須治療便會痊癒，但聯邦疾病防治中心(CDC)表示，尖銳濕疣(genital warts)及其他性病衍生的癌症，年增約3萬5900例。

美國自2006年起，建議11、12歲的青少女接種HPV疫苗，2011年起提倡同齡青少年接種，並宣導年少時未接種者在26歲時補打疫苗。

專家認為，疫苗接種需要多年才能見效，慢性HPV感染可能在數十年後才變成癌症。

驅策HPV癌症趨勢的動力是疫苗推出前，嬰兒潮世代年少輕狂的性行為，HPV疫苗在接種者年輕且尚未因性行為而暴露於HPV環境前施打的效果最好，這對嬰兒潮世代而言已太遲。

未參與研究的德州大學安德森癌症中心癌症預防專家霍克(Ernest Hawk)說：「性趨勢是在1960年代逐漸改變並開放，持續到70、80年代，造就人類免疫缺乏病毒(HIV)疫情，人們伴侶更多，互動更多元。」