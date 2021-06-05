20歲網紅「生吞1匙粉末」 抖音挑戰害她心臟病發送醫

20歲網紅布莉安妮·波利歐「生吞一匙粉末」後，心臟病發緊急送醫。(截自YouTube影片)

成人網站OnlyFans一名20歲網紅布莉安妮·波利歐(Briatney Portillo)在4月完成一項網路影音平台抖音 (TikTok)的串連挑戰「生吞一匙粉末」(dry scooping challenge)後，突然心臟病 發緊急送醫，經治療後雖無大礙，卻也凸顯出網路挑戰隱藏的危險性。

「我從沒想過這種事會發生在我身上，」波利歐接受「紐約郵報」(New York Post)訪問時說：「尤其是我還這麼年輕。」

據稱，波利歐當時生吞的是一匙運動前專用的能量補充粉，一般人都是先將這類粉末倒入水或牛奶之後攪拌均勻再飲用；但波利歐稱，最近看到一些健美選手在抖音上進行「生吞一匙粉末」的挑戰，便決心嘗試看看：「如果他們做得到，我也一定可以。」

波利歐接受網路新聞媒體公司BuzzFeed訪問時形容：「在我完成挑戰後，我開始覺得全身有些刺痛和發癢，不太好受；但我上網查詢後發現這是正常的副作用，所以我就開始運動。」

「然後我的胸口開始感到壓迫和輕微陣痛，不過狀況並不嚴重，我以為可能是我有點焦慮或恐慌，所以就沒有多加理會，持續我的運動。」

然而後續狀況不斷惡化，波利歐隨即撥打911；但根據她的說法，到場的救護人員似乎不把她當一回事，因為她在運動之後還要表演脫衣舞。

20歲網紅布莉安妮·波利歐「生吞一匙粉末」後，心臟病發緊急送醫。(截自Instagram影片)

波利歐說：「警察 和急救人員的態度就像是在說，『她等等要跳舞了，應該只是有點焦慮而已』，但我從來不會因為跳舞而焦慮，當時我不知道發生什麼事，但我知道我的身體哪裡不對勁兒。」

送醫之後，醫師證實波利歐確實有輕微的心臟病發作，隔天出院；事後波利歐拍下一段自白影片向粉絲們解釋，畫面還使用小丑的濾鏡，她說：「我在抖音上看到別人做生吞粉末的挑戰，沒想到卻讓我進了醫院。」