我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

「想跟海豚游泳」美9歲姊偷載4歲妹 撞車後父母才知

記者顏伶如／綜合報導
猶他州九歲女童2日清晨趁父母熟睡，駕車欲帶妹妹去加州海灘跟海豚游泳，結果在離家10哩處發生車禍。圖為被撞毀的車禍。(截屏自KUTV電視)
猶他州九歲女童2日清晨趁父母熟睡，駕車欲帶妹妹去加州海灘跟海豚游泳，結果在離家10哩處發生車禍。圖為被撞毀的車禍。(截屏自KUTV電視)

猶他州交通廳2日清晨5時左右接獲通報，西谷市(West Valley City)市區路上發生一起車禍，警方前往事故現場發現駕駛人是一名年僅九歲的女童，車內還有另一名四歲女童；九歲女童對警員表示，清早開車出門是因為想帶妹妹去加州的海灘，跟海豚一起游泳。

警方調查發現，兩名女童從出門到出車禍，家長都仍在睡夢中；警方並未說明家長是否面臨控罪。

事故地點離女童住家約10哩，至於從西喬登到西谷市是否都為九歲女童自行開車，警方表示也有待進一步釐清。

猶他州九歲女童2日清晨趁父母熟睡，駕車欲帶妹妹去加州海灘跟海豚游泳，結果在離家1...
猶他州九歲女童2日清晨趁父母熟睡，駕車欲帶妹妹去加州海灘跟海豚游泳，結果在離家10哩處發生車禍。圖為警方前往事故現場處理。(截屏自KUTV電視)

西谷市警察局(West Valley City Police Department)警官米瑞特(Bill Merritt)對地方電視台KUTV表示，女童駕駛紅色車輛從側面撞上另一輛車；一名目擊者對警方表示，原本以為紅色車輛駕駛人肯定是酒後開車。

根據警方調查，九歲女童表示，原本打算是要帶妹妹到加州海邊玩；警方指出，兩名女童平常住在同一個房間，過去這段期間一直討論著想要去加州，要在海邊「跟海豚一起游泳」。

警方表示，車禍發生時兩名女童都未繫安全帶，所幸無人傷亡；但事故導致當地公路封鎖，交通停擺超過一小時。

西喬登警察局(West Jordan Police Department)警官李斯特(Scott List)說，女童與父母住在西喬登市，但兩個孩子偷偷把車開出門時，家長還沒起床，直到警察找上門來，家長才知道出事了。

李斯特說，女童家長並無忽略照顧兒童的前科，對於孩子逕行開車上路也未察覺；家長對警方表示，家裡的門都上鎖，兩個孩子應是從地下室溜出。

李斯特說，汽車鑰匙放置地點其實不容易被孩童取得；根據警方調查，兩名女童在清晨3時左右離家，撞車則發生在5時。

警察 加州 車禍

上一則

美國佛州勇敢7歲男童 泳渡聖約翰河救父親與妹妹

下一則

佛州12歲男孩夥同14歲少女 持重武器戰州警被捕

延伸閱讀

「想載妹妹去海邊」9歲女童開車上路出車禍 家長渾然不知

「想載妹妹去海邊」9歲女童開車上路出車禍 家長渾然不知
JBS駭後肉價漲 是否付贖不明 多數工廠恢復作業

JBS駭後肉價漲 是否付贖不明 多數工廠恢復作業
加州第一大「狂潮水上樂園」重啟 須遵循防疫規則

加州第一大「狂潮水上樂園」重啟 須遵循防疫規則
疫情限制放寬 專家估加州經濟復甦比全美快

疫情限制放寬 專家估加州經濟復甦比全美快

熱門新聞

有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

2021-06-04 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升