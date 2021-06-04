「想跟海豚游泳」美9歲姊偷載4歲妹 撞車後父母才知

猶他州九歲女童2日清晨趁父母熟睡，駕車欲帶妹妹去加州海灘跟海豚游泳，結果在離家10哩處發生車禍。圖為被撞毀的車禍。(截屏自KUTV電視)

猶他州交通廳2日清晨5時左右接獲通報，西谷市(West Valley City)市區路上發生一起車禍 ，警方前往事故現場發現駕駛人是一名年僅九歲的女童，車內還有另一名四歲女童；九歲女童對警員表示，清早開車出門是因為想帶妹妹去加州 的海灘，跟海豚一起游泳。

警方調查發現，兩名女童從出門到出車禍，家長都仍在睡夢中；警方並未說明家長是否面臨控罪。

事故地點離女童住家約10哩，至於從西喬登到西谷市是否都為九歲女童自行開車，警方表示也有待進一步釐清。

猶他州九歲女童2日清晨趁父母熟睡，駕車欲帶妹妹去加州海灘跟海豚游泳，結果在離家10哩處發生車禍。圖為警方前往事故現場處理。(截屏自KUTV電視)

西谷市警察 局(West Valley City Police Department)警官米瑞特(Bill Merritt)對地方電視台KUTV表示，女童駕駛紅色車輛從側面撞上另一輛車；一名目擊者對警方表示，原本以為紅色車輛駕駛人肯定是酒後開車。

根據警方調查，九歲女童表示，原本打算是要帶妹妹到加州海邊玩；警方指出，兩名女童平常住在同一個房間，過去這段期間一直討論著想要去加州，要在海邊「跟海豚一起游泳」。

警方表示，車禍發生時兩名女童都未繫安全帶，所幸無人傷亡；但事故導致當地公路封鎖，交通停擺超過一小時。

西喬登警察局(West Jordan Police Department)警官李斯特(Scott List)說，女童與父母住在西喬登市，但兩個孩子偷偷把車開出門時，家長還沒起床，直到警察找上門來，家長才知道出事了。

李斯特說，女童家長並無忽略照顧兒童的前科，對於孩子逕行開車上路也未察覺；家長對警方表示，家裡的門都上鎖，兩個孩子應是從地下室溜出。

李斯特說，汽車鑰匙放置地點其實不容易被孩童取得；根據警方調查，兩名女童在清晨3時左右離家，撞車則發生在5時。