7歲童涉性侵引爭議 紐約擬調高刑責最低齡門檻至12歲

兒少犯罪引發關注，紐約州相關案件擬轉移到社會和其他服務部門。(圖取自紐約州警官網)

紐約州 一名七歲男童今年3月因被控強姦遭逮捕，引發人們對法庭如何審理少年犯的關注；專家援引認知科學指出，兒童缺乏對行為後果的真正認識，被逮捕和被起訴的心理創傷必須正視；愈來愈多專家呼籲各州提高犯罪「最低年齡」限制。

4州改為12歲 多州醞釀修法

紐約州現行司法制度將7至18歲兒童列為少年犯，州議會已於2018年提出法案，正在研議將兒童於家庭法庭被控為少年犯的最低年齡，從7歲提高到12歲(殺人罪除外)，並將涉及年幼兒童案件轉移到社會和其他服務部門。

其他已開始修改相關法律的州包括：麻州2018年將最低年齡自7歲提高到12歲；加州 和猶他州也將最低年齡訂為12歲；密西西比州最近立法將兒童關入少年監獄的年齡從10歲提高到12歲；還有六個州正考慮類似立法。

法律援助協會(Legal Aid Society)負責少年權利事務的道恩·米切爾 (Dawne Mitchell) 表示，「我們目前知道的是，科學不支持起訴小學二年級學生」。

尋求正義 忽視發育適得其反

由於兒童犯罪案件紀錄均被保密，人們對類似案件逮捕、指控及處理過程，知之甚少。但在法庭處理過此類案件的法官、少年司法專家和律師均表示，逮捕會對兒童帶來心理創傷、陷入法律制度漩渦，增加再次犯罪機會；儘管幼童幾乎從不被當作成年人起訴，但研究人士指出說，只逮捕和控告兒童，藉此尋求正義，卻忽視大腦發育科學，往往適得其反。

聯合國2018年呼籲各國將刑事責任最低年齡提高到14歲，但美國各州對於透過立法提高犯罪最低年齡一事，步調緩慢；紐約州民主黨眾議員佩里(N. Nick Perry)表示，部分原因是兒童刑事案件相對較少。

佩里已共同簽署將少年犯最低年齡從7歲提高到12歲的法案，他說，「沒多少7歲小孩牽涉到惡劣的刑事案中，要是沒有事件足以引起人們對修改法律的關注，就算它不合宜，仍會一直存在。」

北卡6歲童摘花被捕 軒然大波

但全美有超過一半的州根本沒有設置最低年齡限制；有設限制的州，只有北卡羅來納州 以六歲為犯罪最低年齡。北卡州德倫市(Durham)先驅太陽報(Herald-Sun) 報導，今年稍早，一名六歲男孩在公車站等車時摘了一株鬱金香後被捕並被帶上法庭；該案後來被駁回，但引發軒然大波。北卡羅來納州現在也在考慮修改法律。