我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

7歲童涉性侵引爭議 紐約擬調高刑責最低齡門檻至12歲

記者胡玉立／綜合報導
兒少犯罪引發關注，紐約州相關案件擬轉移到社會和其他服務部門。(圖取自紐約州警官網)
兒少犯罪引發關注，紐約州相關案件擬轉移到社會和其他服務部門。(圖取自紐約州警官網)

紐約州一名七歲男童今年3月因被控強姦遭逮捕，引發人們對法庭如何審理少年犯的關注；專家援引認知科學指出，兒童缺乏對行為後果的真正認識，被逮捕和被起訴的心理創傷必須正視；愈來愈多專家呼籲各州提高犯罪「最低年齡」限制。

4州改為12歲 多州醞釀修法

紐約州現行司法制度將7至18歲兒童列為少年犯，州議會已於2018年提出法案，正在研議將兒童於家庭法庭被控為少年犯的最低年齡，從7歲提高到12歲(殺人罪除外)，並將涉及年幼兒童案件轉移到社會和其他服務部門。

其他已開始修改相關法律的州包括：麻州2018年將最低年齡自7歲提高到12歲；加州和猶他州也將最低年齡訂為12歲；密西西比州最近立法將兒童關入少年監獄的年齡從10歲提高到12歲；還有六個州正考慮類似立法。

法律援助協會(Legal Aid Society)負責少年權利事務的道恩·米切爾 (Dawne Mitchell) 表示，「我們目前知道的是，科學不支持起訴小學二年級學生」。

尋求正義 忽視發育適得其反

由於兒童犯罪案件紀錄均被保密，人們對類似案件逮捕、指控及處理過程，知之甚少。但在法庭處理過此類案件的法官、少年司法專家和律師均表示，逮捕會對兒童帶來心理創傷、陷入法律制度漩渦，增加再次犯罪機會；儘管幼童幾乎從不被當作成年人起訴，但研究人士指出說，只逮捕和控告兒童，藉此尋求正義，卻忽視大腦發育科學，往往適得其反。

聯合國2018年呼籲各國將刑事責任最低年齡提高到14歲，但美國各州對於透過立法提高犯罪最低年齡一事，步調緩慢；紐約州民主黨眾議員佩里(N. Nick Perry)表示，部分原因是兒童刑事案件相對較少。

佩里已共同簽署將少年犯最低年齡從7歲提高到12歲的法案，他說，「沒多少7歲小孩牽涉到惡劣的刑事案中，要是沒有事件足以引起人們對修改法律的關注，就算它不合宜，仍會一直存在。」

北卡6歲童摘花被捕 軒然大波

但全美有超過一半的州根本沒有設置最低年齡限制；有設限制的州，只有北卡羅來納州以六歲為犯罪最低年齡。北卡州德倫市(Durham)先驅太陽報(Herald-Sun) 報導，今年稍早，一名六歲男孩在公車站等車時摘了一株鬱金香後被捕並被帶上法庭；該案後來被駁回，但引發軒然大波。北卡羅來納州現在也在考慮修改法律。

紐約州 北卡羅來納州 加州

上一則

安養院染疫死亡人數大減 總病歿數43%⇨31%

下一則

美首波疫苗 台灣與亞洲14國分享700萬劑

延伸閱讀

長島納蘇郡成人疫苗接種率75% 紐約州第一

長島納蘇郡成人疫苗接種率75% 紐約州第一

金門集團前總裁胡運熹病逝 6日紐約公祭

金門集團前總裁胡運熹病逝 6日紐約公祭
迎接紐約國際車展 賈維茨中心接種點將關閉

迎接紐約國際車展 賈維茨中心接種點將關閉
紐約亞裔女搭地鐵突遭「杖打」 警列仇恨犯罪 嫌犯在逃

紐約亞裔女搭地鐵突遭「杖打」 警列仇恨犯罪 嫌犯在逃

熱門新聞

有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

2021-06-04 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升