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Space X出任務 水熊蟲、短尾烏賊上太空

記者張聲肇／綜合報導
「水熊蟲」預備進駐太空站，加入人類科學實驗的行列。(截自NASA影片)
「水熊蟲」預備進駐太空站，加入人類科學實驗的行列。(截自NASA影片)

短尾烏賊和水熊蟲是太空探索公司(Space X)3日升空的太空站補給任務特別來賓，預備進駐太空站，加入人類科學實驗的行列。

科學家想藉這兩種小動物在太空站的經驗，觀察太空飛行對生物的影響，進而推斷對人類的影響。

緩步動物（tardigrade）外型像熊，通常生活在水中，俗稱為「水熊蟲」(water bear)，也有人暱稱為「青苔小豬。」牠們可以忍受極度高溫低溫，壓力和輻射，這是一般動物少有的能耐；太空總署看上牠們「韌不可催」的特性，才選來當作太空飛行試驗的對象。

科學家想藉由水熊蟲穿梭於太陽系各星球之間的反應，了解太空人也經歷類似的太空飛行時，會有何反應。這方面的知識有助太空總署研擬「對策」，讓今後太空人星際穿梭時，可以好過些。

研究員布斯比（Thomas Boothby）說，太空飛行對任何從地球環境演化出來的生物，包括人類，都是一大挑戰；他說，「如果我們可以了解水熊蟲在太空環境存活繁衍的秘訣，我們可拿來參考，讓太空人更安全舒適地太空旅行。」

來源：NASA's Ames Research Center

至於短尾烏賊研究，是為了瞭解，在微地心引力狀況下，人體內的微生物有何變化。這個研究項目名為「了解微地心引力對動物與微生物互動的影響。」

本項目領銜研究員佛斯特（Jamie Foster）說，動物，包括人類，靠體內的微生物維持健康的消化和免疫系統，可是「我們對太空飛行如何影響這些良性互動，還沒有充分的了解。」

科學家想藉太空站補給之旅，探知剛出生的短尾烏賊和牠們的共生菌之間的互動關係，在無重力狀態下，會有什麼變化。

這項研究的目的是，藉短尾烏賊與其體內共生菌的互動變化，研擬今後太空人從事長期太空任務時，該如何保持身體健康。

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