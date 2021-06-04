北大西洋露脊鯨 體型縮水3呎 人類是最大元兇

全球北大西洋露脊鯨的數量從500隻減少到目前只剩356隻。(美聯社)

科學期刊「當代生物學」(Current Biology)3日釋出一項研究報告指出，北大西洋露脊鯨的身長和20年前相比足足縮短三呎(大約一公尺)；專家分析主要原因除了遇上人類的捕魚活動、與大型船隻相撞，還有氣候變遷 導致牠們的食物來源逐漸向北遷移，人類可說是罪魁禍首。

該研究也發現露脊鯨繁衍的數量持續減少，而身體尺寸的縮小恐怕正是威脅該物種存亡的關鍵，因為這使牠們難以受孕、或是在照顧幼鯨上更為困難。

「問題不單單只是露脊鯨『變短』了，而是身體結構改變會引發一些生理問題，造成牠們胸痛然後心臟病 發，」非營利動保組織「北美鯨豚保育」(Whale and Dolphin Conservation North America)執行主任蕾金娜·席維亞(Regina Asmutis-Silvia)說：「若我們持續忽視，終將導致一場無法避免的悲劇。」

該研究共同作者艾米·諾頓(Amy Knowlton)表示，自2010年開始全球北大西洋露脊鯨的數量從500隻減少到目前只剩356隻；其他統計約維持在400隻左右，但研究人員一致認為該物種的數量正大幅減少。

該研究領導人、美國 國家海洋暨大氣署(NOAA)研究員史都華(Joshua Stewart)稱，幾年前的研究曾有一批幼鯨，當時依照身形判斷牠們應該不滿一歲；但分析後發現這些幼鯨其實都已經兩歲，一般來說幼鯨的尺寸在兩年內長大兩倍。

研究作者們認為，造成露脊鯨身形縮小最主要的原因是海上捕魚的器具，尤其一些堅韌的繩索材質讓露脊鯨更難以掙脫；諾頓表示：「至少83%的鯨魚一生都至少被誤捉過一次。」

其次則是與船隻碰撞，不過針對鯨魚保護許多國家的政府都設置捕魚器具和船隻行動的相關法規限制；但受到氣候變遷影響，2010年開始一些浮游生物逐漸向北和東遷移，造成許多海洋哺乳動物為了覓食只能前往沒有法規保護的地區。