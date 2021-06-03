扳倒內唐亞胡…以色列在野黨深夜達協議 共組聯合政府

以色列在野陣營八個黨派2日深夜達成共組聯合政府協議，為終結總理內唐亞胡12年執政鋪路。(路透)

以色列 八個反對黨2日達成共組聯合新政府的協議，將終結以色列史上任職最久總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的12年執政；新聯合政府組成罕見又多元，羅列政治左派到極右派組織，且首度有阿拉伯團體加入，若國會在未來數日投下信任票，下任新總理將由極右派政黨聯盟「右傾」(Yamina)領導人班奈特(Naftali Bennett)出任。

圖為反對內唐亞胡的民眾走向首都特拉維夫街頭，歡呼政府變天。(路透)

在以色列2日深夜組閣的截止期限前35分鐘，中間派領導人拉皮德(Yair Lapid)告訴以國總統李佛林(Reuven Rivlin)，他已和政治盟友達成協議共組新政府，「我很榮幸通知您，我已成功組成政府。」

李佛林致電恭賀拉皮德

李佛林辦公室表示，李佛林致電恭賀拉皮德。

此聲明可望緩解以國過去兩年四次選舉造成的政治僵局，國會若在未來幾天對這個脆弱新政府投下信任票，至少可暫時為影響現代以色列最久的內唐亞胡執政畫下句點。

新聯合政府政治光譜廣泛，意識形態多元，而且還囊括阿拉伯政黨「拉阿姆」(Raam)，這也是以國史上第一個加入右傾聯合政府的阿拉伯團體。

分析人士指出，新政府反映出當代社會的廣度與複雜性；但其他人則認為，新政黨恐談不攏，協議恐難持久，並視此為以色列政治失能的具體象徵。

班奈特、拉皮德輪流任總理

聯合政府將由班奈特領導直到2023年，他反對巴勒斯坦國，主張併吞約旦河西岸多數遭占領地區，他曾任內唐亞胡的幕僚，被視為比內唐亞胡更為右派。

以色列在野陣營八個黨派2日深夜達成共組聯合政府協議，為終結總理內唐亞胡12年執政鋪路。圖為反對內唐亞胡的民眾走向首都特拉維夫街頭，歡呼政府變天。(路透)

若此聯合政府可持續下去，57歲的拉皮德將接任2023年至2025年的總理，他的政黨在國會120席中贏得17席居第二大黨；雖然班奈特的政黨僅贏得7席，但沒有他的支持便無法組成新政府，拉皮德認為驅逐內唐亞胡為首要之務，因此無意追求先擔任總理。

以國政治分析師 普遍認為，內唐亞胡會竭盡一切政治手段，試圖說服「右傾」政黨中不願與阿拉伯與左派議員合作的人士，還可能詆毀聯合政府會危害國安；目前內唐亞胡尚未回應拉皮德的聲明，他的政黨在國會掌控30席，幾乎是拉皮德政黨的兩倍，還與至少三個宗教與國族主義政黨合作。

不過內唐亞胡陣營恐難拉攏議員支持投下反對票，新政府以些微多數拿下國會，預計在10至12天內宣誓；新政府將面臨外交、國安與經濟等挑戰，消息人士指出，新政府會避免意識形態爭議以維持共識。