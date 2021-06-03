我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

麻州渡輪訂票系統也遭勒贖軟體攻擊 癱瘓

編譯林育正／綜合2日電
搭乘渡輪可看到遠方的南塔克特島；麻州渡輪公司2日疑遭駭客以勒贖軟體入侵而癱瘓。(Getty Images)
搭乘渡輪可看到遠方的南塔克特島；麻州渡輪公司2日疑遭駭客以勒贖軟體入侵而癱瘓。(Getty Images)

麻州渡輪管理局公司(The Steamship Authority of Massachusetts)網路訂票系統2日疑遭駭客以勒贖軟體入侵而癱瘓，但未影響航行安全；這是近期繼麻州車輛監理廳(RMV)遭駭後，大眾運輸系統第二度成為攻擊目標。

麻州渡輪公司為每日提供航班往返鱈魚角(Cape Cod)，和離岸的瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)與南塔克特島(Nantucket)的最大業者。

公司發布聲明表示：「伍茲霍爾、瑪莎葡萄園島與南塔克特島渡輪管理局淪為勒贖軟體攻擊目標，航班營運自2日上午起遭到影響。」公司也表示攻擊可能造成航班誤點，目前已有專家團隊展開調查。遭受網路攻擊的時間點，正好是觀光客湧入麻州渡假勝地的旺季。

麻州渡輪公司透過聲明向CNBC表示，目前正在與聯邦、州以及地方政府單位合作，檢視勒贖軟體造成的傷害以及來源。公關主任德里斯科爾(Sean Driscoll)表示：「目前並未對渡輪營運的安全造成影響，GPS與雷達運作也未遭受干擾。」

海岸警衛隊(The US Coast Guard)第一區發言人也指出，勒贖攻擊並未「影響乘客安全」，但表示海岸警衛隊也與麻州網路安全小組(Massachusetts Cybersecurity Unit)合作，目前調查工作由聯邦調查局(FBI)主導。

勒贖攻擊包括使用惡意軟體將電腦裝置以及網路上的資訊加密，使系統無法運作。網路攻擊背後的主嫌，通常要求贖金以換回資料。

這起針對麻州渡輪公司下手的勒贖攻擊前，世界最大肉品包裝公司JBS才剛被攻擊，打亂北美與澳洲肉品生產。

上個月網路犯罪組織「黑暗面」(DarkSide)才勒索東岸油管業者「殖民油管」(Colonial Pipeline)，造成長達5500哩的油管停止運作，影響東岸近一半的燃料供應與東南部地區汽油短缺，殖民油管最後選擇妥協支付贖金。

搭乘渡輪可賞鯨，麻州渡輪公司2日疑遭駭客以勒贖軟體入侵而癱瘓。(美聯社)
搭乘渡輪可賞鯨，麻州渡輪公司2日疑遭駭客以勒贖軟體入侵而癱瘓。(美聯社)

麻州 殖民油管 澳洲

上一則

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

下一則

惡意軟體勒贖衝擊經濟 為何難擋? 政府沒轍？

延伸閱讀

麻州往返鱈魚角、瑪莎葡萄園島渡輪 訂票系統遭駭勒贖

麻州往返鱈魚角、瑪莎葡萄園島渡輪 訂票系統遭駭勒贖
麻州學校新學年恢復5天到校 師生繼續戴口罩

麻州學校新學年恢復5天到校 師生繼續戴口罩
開除警長案 麻州法官：波士頓市府程序合法

開除警長案 麻州法官：波士頓市府程序合法
麻州戶外用餐區域 州長提案延長至11月29日

麻州戶外用餐區域 州長提案延長至11月29日

熱門新聞

有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
聖荷西市長李卡多表示，這是非常黑暗的時刻。(記者陳程威/攝影)

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

2021-05-26 15:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪