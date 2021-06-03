JBS駭後肉價漲 是否付贖不明 多數工廠恢復作業

JBS是美排名第二大的肉類生產商，倘若JBS全面停工一天，美國整體牛肉處理將突然減少25%。(路透)

周末期間遭受電腦駭客 攻擊後，全球規模最大肉品處理商JBS絕大多數工廠作業已於2日恢復，但專家指出，一連串民間企業遭駭事件反映了資安系統的脆弱，問題其實並未根除。

白宮發言人莎奇(Psaki)2日表示，對於處理駭客問題，美國 正考慮所有選項；她說，拜登總統兩周後在歐洲與俄羅斯 總統普亭(Putin)舉行高峰會議時，將對俄羅斯縱容勒贖軟體犯罪分子表達關切。

牛肉、豬肉批發價格在JBS遭駭消息傳出之後雙雙上漲，聯邦農業部數據顯示，特選級部位(choice cuts)盒裝牛肉每100磅批發價2日從5.60元爆漲到340.16元，創下過去一個月間的最大漲幅。

餐廳肉品供應商「G&C食品公司」(G&C Foods)採購部主任史蒂文斯(John Stevens)說，原本都從JBS公司進貨，1日則忙著到處打電話，接洽能夠緊急提供牛肉、豬肉及雞肉的替代廠商。

聯邦調查局(FBI)2日下午發表聲明指出，企業總部位於巴西的JBS公司電腦系統是遭到講俄語的犯罪組織REvil入侵。過去幾個月來，這個犯罪集團多次發動駭客攻擊，其中幾起案件勒贖金額創下新高。

JBS公司系統遭駭迄今，REvil並未在秘密網站張貼任何聲明，但駭客發動勒贖軟體攻擊後，通常在與受害對象交涉期間，或者遭駭目標已經繳交贖金後，並不會發表任何聲明。

美聯社報導，JBS公司是否繳交贖金，目前無法確知；這次遭駭的是JBS的北美及澳洲營運系統，該公司表示，備用系統並未受到影響，到目前為止並未接獲客戶、供應商或員工資料外洩的通報。

JBS是美國國內排名第二大的牛肉、豬肉及雞肉生產商，密西根州立大學(Michigan State University)農業系副教授馬龍(Trey Malone)分說，倘若JBS全面停工一天，美國整體牛肉處理將突然減少25%。

專門研究肉品市場趨勢的「跳躍市場分析」(Leap Market Analytics)顧問公司執行主任喬登(Mark Jordan)表示，這起事件對於食品產業衝擊應該不大；他說，肉品在市場上的供應時間流程約14天，如果肉品處理廠關閉一、兩天，廠商通常可以透過加班把損失的生產量補足。