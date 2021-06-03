國際幹細胞協會建議開放研究逾14天胚胎 倫理辯論又起

國際幹細胞研究社(International Society for Stem Cell Research)最新建議廢止14日以上活胚胎不得實驗的規定，准許科學界在實驗室裡研究生命期兩周以上的人類胚胎。

美國 各大學及研究機構，目前都遵守14天以上的胚胎不拿來做科學研究的規定，國際研究社提出的建議，由各國自行決定那些研究可用超過14天的胚胎，如何執行，也自行規範。

提出這項建議的小組領導人拉佛爾-巴吉(Robin Lovell-Badge)說，因為研究超過14天的胚胎，有助科學家解決不孕症、流產、出生缺陷等問題；他指出，這樣做的理由其實很好，「只要有強勁的檢討與監督機制，大家不用害怕。」

反對派認為新的研究綱領太寬鬆，喬治城大學生物倫理學家蘇馬錫(Daniel Sulmasy)認為解禁 的話，「任何對人類胚胎的尊重都沒有了」，他期期以為不可。

反對人士另外擔心，新規定沒有講明胚胎成長到多大為止，是容許研究的範疇。本來也主張解禁的史丹福大學 生物倫理學家葛利里(Hank Greely)說，不講明「終結點」的話，以20周還是24周為止？還是一直持續到胚胎還能研究為止？總不能讓胚胎活著一天，你就多研究一天吧？

當初規定14天，理由之一是過了14天，就會開始發展中樞神經系統，也是不可能分裂成雙胞胎的「定點」，再說，科學家過去也無法讓胚胎活過14天。

但是，科學的進步，可以讓胚胎在培養皿當中存活期延長，因此才有延長「准許研究」期限的呼聲。同時，科學界也從人體幹細胞創造出「類胚胎」，專家希望能夠可以拿來和「真胚胎」對照研究。

拉佛爾-巴吉認為延到28天，就會有更多科學新發現。他說，不是現在就要放寬，小組建議各國先舉行健康的辯論，說服多數民眾後再開始實施，同時也要嚴格規定，對某些重要的科學問題有「絕對必要」才准延長到14天之後。