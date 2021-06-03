美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

國會議員本來就擔心，科學試驗總有一天會造出「科學怪獸」，他們在審議相關法案時，居然聽到人猴雜交試驗，已創造出混血怪胎，而且還活了19天，猛然驚覺他們的夢魘已經變成事實了。

加州拉賀雅的沙克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)4月報告說，它和中國 研究團隊合作研究，把人類幹細胞注入猴子胚胎，生出一個人猴混種，順利生長了19天後，被研究人員銷毀；研究人員生稱研究目的是「了解胚胎發展」。

國會正在審議用2000億元公帑贊助科研，以資對抗中國科技發展的法案，有關官員正在檢討哪些研究項目應予設限；目前法律規定，聯邦經費不得補助類如人猴胚胎「混種」的試驗。

共和黨 籍印第安納州國會參議員布朗(Mike Braun)說，這類研究已跨越「倫理界線」，有悖「人命的尊嚴與神聖」。

他說，沙克研究所的實驗難免讓人想起「科學怪人」(Frankenstein)；像他這樣的共和黨議員希望立法禁止人—動物變種試驗，亦即把人類胚胎植入動物子宮，和把動物胚胎植入人類子宮的實驗；共和黨國會議員認為有必要為美國 的科學界畫出一道「人命尊嚴」的紅線。

共和黨參議員蘭克福德(James Lankford，奧克拉馬)說，美國自己對這方面的研究表態反對，和中國繼續往這條路走，最終走到培育出混種人類小孩的地步，是「兩個完全不同的方向。」

民主黨參議員莫瑞(Patty Murray，華盛頓州)卻拿醫療治病的好處，反駁共和黨基於「意識形態」禁止相關研究。

她說，幹細胞研究可找出新的療法，提供救命的器官移植，「就科學論科學、替病患的健康著想，如果我們兩黨認真看待美國創新研究，就該停止對醫學研究的意識形態攻擊。」