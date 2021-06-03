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新里程碑~安進公司突破性肺癌藥物 FDA批准

記者胡玉立／綜合報導
FDA上周批准安進製藥公司治療KRAS基因突變肺癌的藥物Lumakras，深具突破性意義。(美聯社)
FDA上周批准安進製藥公司治療KRAS基因突變肺癌的藥物Lumakras，深具突破性意義。(美聯社)

美國食品藥物管理局(FDA)上周批准了安進製藥公司(Amgen)所研發、用於治療KRAS基因突變肺癌的藥物Lumakras；此藥獲FDA批准深具突破性意義，不僅是利用基因發現找出新藥治療頑固癌症和其他疾病的里程碑，更驗證了安進這家老字號生技巨頭的研發藥物能力。

KRAS基因突變在癌症中最為常見，但多年來研究人員遲遲無法找到治療此類基因突變癌症的方法；2017年安進公司科學家開始研發此藥，2019年出現令人鼓舞的結果，臨床試驗則獲FDA批准。

FDA癌症藥物部門代理主任帕茲杜爾(Richard Pazdur)表示，「長期以來，人們都認為KRAS突變具有抗藥性，讓某些類型癌症患者無法獲得治療。今天這項批准是邁向未來的重要一步，未來將有更多患者採用個人化治療方法。」

安進發言人表示，這款新藥每月費用將訂為1萬7900元；分析師預測，此藥年銷售額未來可望超過10億元。

Lumakras藥物顯示有助控制80.6％患者疾病；平均來看，服用該藥的患者生存了6.8個月且癌症沒有惡化。

安進未來必須完成更大規模的第三期研究，在FDA加速批准計畫下確認該藥物療效。

安進公司指出，美國約13％患有非小細胞肺癌患者，屬於KRAS突變類型，可以Lumakras藥物進行治療；新患者大約每年2萬5000人。

安進領先開發KRAS藥物之後，其他製藥商包括Mirati Therapeutics也計畫在今年稍晚向FDA申請批准，將KRAS標靶藥物作為肺癌治療藥物。禮來藥廠(Eli Lilly＆Co.)最近也表示，計畫今年開始對一種新的KRAS藥物進行一期研究。此外，生技革命藥物公司(Revolution Medicines Inc.)也有多種針對KRAS的藥物正推向臨床試驗中。

總部位於加州的安進公司過去推出的類風濕關節炎藥物Enbrel在內等產品老舊，營收下降，各方均看好這項肺癌新藥的批准，將為安進製藥公司帶來很大的利潤。

癌症 FDA 美國

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