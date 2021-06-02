勒索油管一戰成名 「黑暗面」兜售作案教學

勒贖美國「殖民油管」成功，讓來自俄羅斯的「黑暗面」網路軟件組織「一戰成名」，食髓知味。(Getty Image)

藏身俄國 的網路黑幫「黑暗面」(DarkSide)用軟體勒索美國 東岸油管業者「殖民油管」(Colonial Pipeline)一戰功成後，揚名國際，目前不僅販售作案工具，還提供售後服務，給「有為者亦若是」的網路壞蛋，儼然成為網路勒贖業的龍頭老大。

紐約時報報導，黑暗面大幹一票之前，其實在勒索中西部一家規模不大的小學教材出版商，發動一連串攻擊，旨在癱瘓其網站；黑暗面與化名渥里斯(Woris)的駭客 合作，要求被害人付出175萬元贖款，還威脅說，膽敢不付錢，就要接洽出版商的客戶，說自己已取得資訊，可供戀童癖者偽造身分證件入侵學校。

網路勒索產業大本營主要在俄國，那一行本需高度專精的駭客技巧，可是經過黑暗面一番操作，讓網路勒索看似輸送帶作業那般容易；目前即便三腳貓的犯罪團夥、電腦技術普通的駭客，都能對國家安全造成威脅。

紐時指出，現在可以說任何人都能去買勒索軟體，到YouTube影片分享網站看教學片自學技巧，或者找黑暗面之流的黑幫助拳，而危害電腦系統。

俄國及前蘇聯加盟共和國已打造出一種環境，讓網路罪犯覺得棒極了，可以發跡致富，除了不得攻擊前蘇聯地區目標以外，都能放手去幹。

美國記者梅根‧凱利(Megyn Kelly)2018年逼問俄國總統普亭，為何俄方不逮捕插手美國2016年選舉的駭客，普亭反唇相譏說，那些人若沒違反俄國法律，就沒有實際罪證得在俄國起訴他們；普亭另要記者搞清楚，俄國居民遵守的是俄國法律，可不是美國法律。

殖民油管公司遭到攻擊之後，拜登總統表示，情報官員掌握到證據，那批駭客來自俄國，但沒發現他們與莫斯科當局有任何關聯；但拜登表示，俄國官方「對此應負起一些責任」。

黑暗面表示，公司5月碰到部分系統遭關閉狀況，技術人員正忙著因應；該團夥沒根據而指控，定是美國施壓所致。

聯邦調查局(FBI)公開點出黑暗面做案，導致殖民油管系統癱瘓，幾天之後，還沒向出版公司勒贖成功的渥里斯接洽黑暗面的客服表示關切，他問說，「一切可還安好？你們好像被揍得很慘」。自此以後，渥里斯便再也連絡不到黑暗面了。