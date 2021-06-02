中國製無人機 國會擬禁用5年

曾用來追蹤是野火、監視水庫的中國 造無人機，內政部已禁用一年多，如今國會研擬將禁用五年。

國會研議的法案規定，美國 政府購自中國的無人機，包括在中國組裝的，一律禁用五年。這個法案顯示，兩大黨都擔心中國製造或組裝的無人機，可能被用來竊取美國基礎建設的資料。

諸如中國DJI公司製造的小型無人機，全球市占率很高，業餘玩家、攝影家、政府和企業都在用；內政部及森林署承包商德魏樂(Carrick Detweiler)說，便宜又可靠的選擇不多。

禁用中國無人機的法案是「美國創新與競爭法」的一環，該法參院本來就要通過，卻於上周突然喊停，就算通過，也要2023年才開始實施，但是，許多聯邦單位已自動「暫停」使用中國無人機，有些單位甚至逐期淘汰，完全棄用。

影響所及，警察單位也傷腦筋。警察局本來仰賴聯邦補助購置無人機，國會立法還沒通過，國土安全部去年就停止補助警察部門購置中國無人機的費用。

內政部原本使用1萬1000台無人機，2019年底，以網路安全為由，「暫停」使用所有中國製或組裝的機種，整個需無人機操作的業務幾乎都停盪，僅少數有緊急出任務必要的例外。

諮詢報告：商務部 遲未管制敏感技術

另外，美中經濟安全審查委員會1日公布的國會諮詢報告，指商務部遲遲沒有依據2018年立法要求，制定美國敏感技術清單；這樣的延誤可能加劇國家安全風險，任令敏感技術落入中國軍方手中。

報告指稱，商務部理當加強美國出口管制法律，卻「迄今未能履行其職責」。報告質疑：商務部監察長是否應針對清單制定拖延兩年多的情況，展開調查，以及是否應將執行出口管制權力交給別的機構。

商務部在回應路透相關報導的聲明中，拒絕答覆有關該部未擬定清單一事，但表示它已發布四項有關控管新興技術規範，還有更多規則待定中。