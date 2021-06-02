JBS遭駭 美4州停止宰牛 肉品價格恐飆漲

在巴西的最大肉品供應商遭駭，位於美國分公司也遭波及，美國市場的肉品可能短期會漲價。圖為位於加州的一家好士多大賣場的肉品部。(美聯社)

全美最大肉品供應商JBS於5月31日發表新聞稿指出，遭受組織性的駭客 攻擊。為降低影響，JBS已暫停公司系統運作；影響所及，包含美洲地區及澳洲 的肉品供應鏈都受到衝擊。

目前德州、愛阿華州、明尼蘇達州、科羅拉多州等傳統上以畜牧為主的州，都暫時停止宰牛，使好不容易剛從疫情 打擊中漸漸恢復的工廠工人，又再一次「暫時停工」，連帶將使肉品價格上漲。

截至1日為止，JBS系統仍無恢復跡象，使澳洲分公司47間肉品工廠與7000多名工人這兩天上班都無事可做。而位於加拿大亞伯達省(Alberta)，占該國四分之一肉品供應量的布魯克(Brooks)分公司，也在這兩日暫停辦公。南美的阿根廷也受到衝擊，作為全球第五大肉品出國，阿根廷為此事已頒布長達30天的肉品出口禁令。此次事件對工廠工人的衝擊，可見一斑。

另外，專家表示，由於肉品市場原本就因新冠疫情影響，導致市場規模縮減、供應量降低，因此駭客攻擊事件的影響，可能很快就會反映在市場上的交易價格。德州農工推廣中心市場分析家安德森(David Anderson)說：「這次事件對於已經遭受疫情打擊，致使批發價低迷的肉品供應商而言，打擊很大。」

以牛肉為例，其市場均價在過去一年中漲幅翻倍，牛里肌的價格從去年4月底左右的7.99元漲到現在的16元。進入夏季以後，肉品的需求量上升，如果JBS無法盡速恢復運作，市場將出現供需失衡的窘況，使價格居高不下。

此外，這次駭客攻擊事件另一個令人意想不到的發展，是約有六個共和黨籍州長呼籲聯邦司法部應介入，調查為何JBS一遭駭，全球肉品供應鍊立刻出現問題。明尼蘇達州民主黨籍聯邦參議員提娜‧史密斯(Tina Smith)表示，司法部應詳查這些大型肉品供應商有沒有違反公平交易原則，在市場上形成寡占或獨占，進而剝削農民、牧民及消費者。