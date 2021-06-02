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全球最大肉類生產商JBS遭駭客勒索 「與俄國有關」

記者顏伶如、編譯柯立偉╱綜合報導
位於巴西的全球最大肉品供應商JBS，遭到來自俄羅斯的網路駭客勒索。導致美國公分司的JBS肉品加工廠也被迫停擺。圖為位於科羅拉多州的JBS公司。(美聯社)
位於巴西的全球最大肉品供應商JBS，遭到來自俄羅斯的網路駭客勒索。導致美國公分司的JBS肉品加工廠也被迫停擺。圖為位於科羅拉多州的JBS公司。(美聯社)

全球最大肉類生產商JBS公司支援 美國澳洲的伺服器遭到組織性駭客攻擊，被迫暫時關閉美國牛肉處理廠後，根據媒體報導，JBS公司高層主管向白宮通報，以俄羅斯為基地的犯罪集團可能是這起勒贖事件的幕後黑手。JBS在1日晚間發表聲明表示，系統正重新上線，絕大多數工廠在2日將可運作。

白宮官員透露，拜登總統31日聽取有關JBS公司遭駭的簡報，並指示政府部門持續密切注意事件發展，同時評估肉品供應及肉品價格是否受到衝擊。

在輸油管線廠商「殖民油管」(Colonial Pipeline)遭受駭客以勒贖軟體發動攻擊導致供應受阻的三周之後，如今再度發生這起重大駭客攻擊事件。

巴西JBS在全球超過20個國家設有分公司，主營牛肉、豬肉等肉品的供應鏈，美國總部設在畜牧大州科羅拉多州。

「聯合食品及商業勞工工會」(United Food and Commercial Workers Union)表示，JBS收到勒贖軟體攻擊之後，已被迫暫停美國國內九座牛肉處理廠。工會主管說，JBS全美工廠電腦控制的自動化屠宰作業，也都因電腦系統遭駭，出現某種程度的作業中斷。約有2萬5000名JBS員工屬於「聯合食品及商業勞工工會」成員。

工會指出，JBS旗下豬肉處理廠目前仍維持運作。對於媒體詢問這波暫時關廠事件，JBS並未在第一時間回覆。

JBS成為遭受疑似外國駭客鎖定攻擊的最新一個受害者，整起事件凸顯企業、政府機關及民間組織資安系統的脆弱，駭客獅子大開口要求贖金，越來越肆無忌憚。「殖民管線」三周前遭受駭客攻擊，讓美國東岸油管運輸基礎架構為之中斷，引發不少消費者恐慌搶購，多州一度陷入汽油短缺窘境。

業界專家表示，JBS公司遭到駭客攻擊是否影響肉品供應鏈，目前仍言之過早。新冠疫情爆發之後，肉品產業已經出現一波波的營運中斷。

JBS公司在新聞稿中表示，30日發現北美地區、澳洲地區電腦系統遭到駭客入侵，不過備用系統並未受到波及。

JBS公司表示，正與外部資安公司協助下全力恢復電腦系統，可能導致與客戶與供應商之間的交易出現延誤。聲明中說，並未發現任何證據顯示駭客取得客戶、供應商或員工資料。

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