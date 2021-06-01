國殤長周末搭機人數恢復疫情初期水準 戴口罩爭議也多

國殤日長周末出遊，搭機人數暴增，但各大機場都要求乘客戴上口罩，以保健康安全。圖為30日在克里夫蘭機場內的戴口罩標示。(美聯社)

國殤紀念日(Memorial Day)長周末搭機旅客大增，人數約已恢復到美國 新冠疫情 初期水平，許多民眾更是疫情出現之後第一次坐飛機；然而隨著搭機旅客增加，不願配合航空公司戴口罩規定而爆發的乘客糾紛，近來也越來越多。

聯邦運輸安全局(TSA)統計顯示，從2021年初到現在，搭機人數持續上升，到了28日更創下疫情發生以來新高點，約有195萬名旅客在美國各地機場通過安檢，人數大約相當於2020年3月初美國新冠疫情初期的統計。

整個國殤紀念日長周末期間，估計全美各地有600萬民眾在機場進出，其中洛杉磯國際機場 周末期間已出現2021年以來單日最高乘客人數。

美國汽車協會(AAA)指出，2020年國殤紀念日長周末期間，出遊人數僅約2300萬人，創下追蹤紀錄成立以來的最低點，但今年國殤紀念日長周末估計約有3700萬民眾出門50哩以上。

根據歷年慣例，國殤紀念日長周末是暑假旅遊旺季的起跑點，不過今年卻有另一層意義：美國航空業者終於撐過史上最艱難的時期。

紐約時報報導，民眾開始恢復搭乘飛機，航空公司業績因疫情遭受重措終於回春之後，某些暴力行為近來卻不斷出現；引發糾紛的原因，則與聯邦運輸安全局規定，乘客在搭機全程途中仍然必須戴口罩的要求有關。

「空服人員協會」(AFA)主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)26日在與聯邦航空官員的視訊會議上說：「我們從來沒見過這麼糟糕的狀況。」

從今年元旦以來，聯邦航空管理局(FAA)累計接獲2500件乘客行為失控案件通報，其中有1900件與乘客拒絕配合戴口罩規定有關。

為了減少乘客脫序事件，美利堅航空(American Airlines)與西南航空(Southwest Airlines)都已宣布，機上不再提供含酒精飲料。