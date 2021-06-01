紐時：美國青少年暑假打工 薪資近年最高

今夏的青少年工作機會大增，而且時薪也比往年多。(Getty Images)

對於想在暑假期間打工的青少年來說，今年夏天可以賺取的工資將是近年來待遇條件最高的；紐約時報報導，以賓州一處遊樂園 為例，每年暑假約有半數季節工年齡不到18歲，高中學歷員工去年暑假時薪為9元，今年時薪則從13元起跳，新進員工及家人還可獲得遊樂園贈送免費季票，價值約300元。

紐時指出，賓州肯尼伍德(Kennywood)遊樂園青少年打工族薪資調高的狀況，正是全美各地縮影；美國經濟紛紛重啟之際，許多雇主忙著招聘餐廳服務生、接待員以及服務業員工，以滿足一路走高的市場需求。

這波就業趨勢當中，若以人口族群區分，青少年打工族獲益最多；統計顯示，從2008年以來，16歲至19歲青少年當中，現在投入勞動市場的比率最高，今年4月間約有25萬6000名青少年有工作。

打工機會多，工資待遇佳，卻讓某些教育 界人士不禁憂心，學生可能因為打工賺錢而影響學業；紐時指出，近來這波青少年投入職場的趨勢裡，找到工作機會的以白人青少年居多，少數族裔青少年可能失去暑假打工賺錢的好機會。

報導指出，年齡較長的勞工 由於有健康考量或者不容易找到人幫忙看孩子，如今想要回到職場，面臨實際考驗；聯邦政府提出的額外失業津貼補助，則讓某些失業勞工不急著找工作。

另一方面，受到旅遊禁令等限制影響，外籍移工的工作簽證，在疫情期間大量縮減，使得原本仰賴外籍季節工的雇主出現非常缺人的狀況。

喬治城大學教育與職場研究中心主任卡尼維爾(Anthony Carnevale)說，從長期角度來看，目前因為工資調高而暫時獲利的青少年，未來在職場上不見得同樣吃香。

他說，當成年人基於各種因素而離開職場時，年輕人得以擁有工作機會，獲得暫時的正面效果，「但這只是暫時的，因為職場一定是以成年人為主。」