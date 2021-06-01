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1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

美國疫苗如何分配全球？計畫75%透過COVAX

編譯洪毅／綜合31日電

新冠肺炎肆虐，各國亟需疫苗拜登政府4月時宣布，計畫6月底前向全世界分享8000萬劑疫苗，各國五周來翹首以盼並漸感不耐；現在美國國際開發署(USAID)的計畫是，75%的疫苗將透過COVAX機制分配，另外25%則直接雙邊分享。

國際開發署署長鮑爾(Samantha Power)上周在國會聽證會中首次透露可能的疫苗配送方式，表示75%透過COVAX機制分配，另外25%直接雙邊分享；鮑爾還說，疫苗分享「很明顯的是個挑戰」，因為太多國家亟需立刻施打疫苗。

鮑爾說，分享疫苗的決定將綜合雙邊關係，以及該國疫情狀況、疫苗接種合宜程度、為展開疫苗接種的布置程度等；匿名白宮官員則向美聯社表示，拜登尚未確認這些計畫，其更具體的內容仍在研議中。

美國目前已有超過50.5%民眾、即超過1億6773萬人至少接種一劑疫苗，其中超過1億3508萬人已完成接種，讓美國新增確診數降至2萬3000例，為疫情爆發初期以來的新低，且沒有任何一州的病例上揚，中西部與東北部多州新增病例二周來驟降逾50%。

但另一方面，旨在提供逾90國疫苗的COVAX機制已經失靈，到目前為止只配發出7600萬劑疫苗，如果美國真的將75%的擬捐助疫苗交給COVAX，則相當於6000萬劑左右，將立即且大幅激勵COVAX的推進。

新冠肺炎已造成全球逾350萬人死亡，其中美國人數最多，為59萬4000人，但美國疫情已因廣泛為國民施打疫苗而緩解。

有數十個國家向美國尋求疫苗分享，但是到目前為止，只有加拿大及墨西哥拿到共450萬劑疫苗，美國還承諾提供南韓55萬軍人足夠的疫苗。

美國擬提供的8000萬劑疫苗中，6000萬劑為全部的AZ疫苗庫存，美國國內業者雖有生產此疫苗，但政府尚未批准使用；另外2000萬劑則是嬌生(Johnson & Johnson)、莫德納(Moderna)及輝瑞(Pfizer)疫苗；美國生產的莫德納及輝瑞疫苗直到近期才開始出口。

雖然拜登曾說，不會像中國或俄羅斯那樣透過疫苗來博得他國好感；不過美國的舉措表明，這些疫苗展現了美國的戰略機動性：讓疫苗成為「民主武器庫」，既能成為盟邦的誘因，也讓與美關係不佳的國家透過COVAX取得美國疫苗，讓美國有更多的籌碼參與全球事務。

疫苗 美國 拜登

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