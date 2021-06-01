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拜登國殤日阿靈頓國家公墓悼官兵 隔空批德州州長

編譯陳韻涵／綜合31日電
拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮，並在阿靈頓國家公墓獻花致詞，稱民主是「美國的靈魂」，「值得爭取並未此犧牲」。圖為拜登總統向無名將士之墓獻花。(美聯社)
拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮，並在阿靈頓國家公墓獻花致詞，稱民主是「美國的靈魂」，「值得爭取並未此犧牲」。圖為拜登總統向無名將士之墓獻花。(美聯社)

拜登總統31日首度以統帥身分主持國殤日紀念典禮，並在阿靈頓國家公墓獻花致詞，稱民主是「美國的靈魂」，「值得爭取並為此犧牲」；他在演講中強調民主的重要性，以及強調美國人有權利可自由、公平且方便投票。

拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮，並在阿靈頓國家公墓獻花致詞，稱民...
拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮，並在阿靈頓國家公墓獻花致詞，稱民主是「美國的靈魂」，「值得爭取並未此犧牲」。圖為拜登總統在儀式中拭出眼淚。(美聯社)

拜登當天偕第一夫人吉兒、副總統賀錦麗及第二先生任德龍(Douglas Emhoff)，以及國防部長奧斯丁(Lloyd Austi)等高官向無名戰士墓獻花致敬後，發表演說。

「民主本身處於險境，在美國與世界各地皆然。」拜登在阿靈頓公墓的紀念劇場，以莊嚴肅穆與哀戚悲憫的語氣說道：「我們如何紀念捐軀官兵，決定民主能否歷久不衰 。」

拜登的演講著重最終的犧牲，即為美國捐軀的官兵，以及先總統林肯所述的「最終奉獻」，「他們不僅在賓州蓋茨堡(Gettysburg)、佛蘭德斯戰場(Flanders Field)、諾曼第(Normandy)海灘捐軀，過去20年來還在阿富汗山區及伊拉克沙漠殞命。」

拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮。圖為第一夫人吉兒(右)與副總統賀...
拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮。圖為第一夫人吉兒(右)與副總統賀錦麗。(美聯社)

拜登表示，走過阿靈頓安葬伊拉克與阿富汗捐軀官兵的第60區，「提醒了我戰爭的代價」，「近年衝突造就數百萬墳塚，數百名戰士壯烈犧牲，留下親人在痛苦與失落中度日；我想向這些家庭保證，我們不會忘記你們給予國家的一切。」

拜登4月宣布，美國將在911攻擊20周年前夕自阿富汗撤軍。

他在國殤日演說時，從西裝口袋拿出寫有在伊拉克與阿富汗捐軀官兵數字的紙條說：「時至今日，7036名殞落的天使在衝突中葬送性命，我們在國殤日敬仰他們的傳奇與犧牲，義務、榮耀與國家，他們以此為生並為之而亡，國家由衷感激。」

拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮。圖為拜登總統與第一夫人吉兒在阿靈...
拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮。圖為拜登總統與第一夫人吉兒在阿靈頓公墓共同獻花致敬。(美聯社)

「人們有權利可自由、公平且方便投票」

拜登話鋒一轉，談及自由與民主，「民主必須不惜代價、盡可能地維護，民主是美國的靈魂，這個靈魂值得人們對抗並為此犧牲。」

「民主在其基礎強勁時蓬勃發展，以及在人們有權利可自由、公平且方便投票的時候。」拜登說這番話，等於隔空回應德州州長艾伯特(Greg Abbott)剝奪民主黨議員經費，並通過限縮投票權的法案。

「國殤日提醒我們，並非所有人受到最終犧牲的感召，但我們都受到神、歷史和良知的召喚，維持國家自由且公平。」拜登總結說，「若我們盡責，幾年後將能回首並說，我們也秉持信念。」

拜登 美國 阿富汗

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