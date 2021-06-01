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政治撕裂對立…大法官布萊爾：對民主體制完全樂觀

編譯洪毅／綜合31日電
立場自由派的聯邦最高法院大法官布萊爾對美國民主體制運作，深俱信心。(美聯社)
立場自由派的聯邦最高法院大法官布萊爾對美國民主體制運作，深俱信心。(美聯社)

當前美國政治充滿紛擾，兩極對立極度鮮明；不過最高法院自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)日前表示，他對美國民主體制的運作「完全樂觀」，因為從過去的歷史來看，美國的動盪最終總是會「重回正軌」。

布萊爾上周在國家憲法中心(NCC)為學生舉辦的一場活動中，透過視訊互動並發表談話；對於當前的政黨撕裂，布萊爾說，他對美國民主體制的運作「完全樂觀」。

「美國一直在搖擺…最終總會重回正軌」

布萊爾說，他自己也不清楚其信心有多大的證據基礎，但是他當年在國會為聯邦參議員愛德華‧甘迺迪(Edward Kennedy)工作時，甘迺迪就曾說，美國一直在「搖擺」，「有時擺盪這個極端，有時又是另一個極端」，但美國「最終總會重回正軌」。

布萊爾說，他同意甘迺迪的看法。

布萊爾還提到，就算在疫情期間，他也看到社區鄰里間的互助精神，這種精神還能夠在非常多的領域看到，因此他的樂觀也來自於「我們仍有這樣的能力與智慧。」

布萊爾現年82歲，從1994年擔任大法官迄今，是目前最年長，且資歷僅次於大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)。

布萊爾被視為自由派，在外界認為當前保守派及自由派大法官比例為6比3情況下，許多人揣測最高法院可能會重審一些舊案，例如保守派最希望翻案的墮胎議題等；另一方面，布萊爾在大法官生涯中，甚少同意推翻過去的憲政判例。

布萊爾在當天的談話中說，法律是民眾生活一部份，法律也許並不完美，但是如果法律愈常更動，那要求更動法律的聲音就會愈大，當法律一直在更動時，民眾將無所適從。

被問及大法官生涯中所學之事時，布萊爾說，他覺得能在這樣的位置是項「殊榮」，卻也讓他發現，自己說服他人的能力，沒有原先想像中的大。

近來自由派人士出現布萊爾應該退休的聲音，因為民主黨在國會領先幅度不大，或該讓拜登總統任命繼任者；布萊爾在當日的座談中重申，不要把法院當作政治機關看待。

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