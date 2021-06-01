2024問鼎白宮？佛州州長德桑提斯 民主黨頭號打擊目標

佛羅里達州長德桑提斯是共和黨內備受關注人物。(Getty Images)

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)是共和黨內備受關注人物，甚或可能成為2024年總統大選的潛在候選人，其力挺前總統川普 立場鮮明，推出許多政策受到民主黨 人批評；不過對當前的民主黨人而言，能否成功擊敗德桑提斯連任州長，似乎是件更不容易達成的任務。

德桑提斯能否角逐大位仍在未定之天，不過競選州長連任的腳步已展開；民調專家泰森(Ryan Tyson)表示，民主黨要打敗德桑提斯，將是一場「艱鉅任務」。

雖然德桑提斯2018年當選領先幅度不大，而且佛州 的人口持續增加，新登記選民已民主黨支持者較多，但是領先幅度從2016年的32萬7000人縮小至2020年的11萬7000人。

去年11月的民調顯示，佛州民眾對德桑提斯應對疫情的滿意度為49%、不滿意度為50%，48%對德桑提斯有好感，45%沒有好感；但是時間離佛州明年11月的州長選舉甚遠，疫情期間搖搖欲墜的經濟、大量民眾染疫乃至死亡的印象將逐漸褪去。

前州長克利斯特(Charlie Crist)已決定代表民主黨參選，但民主黨自1994年以來便未在佛州州長選舉中勝出過。

佛州州長競選已超出州內、延伸至全國，例如德桑提斯日前曾至匹茲堡競選，呼籲各州不要顧慮反對意見，應該大幅解除封鎖等防疫措施。

將州長競選上升至全國的目的，除吸引更多政治獻金外，也有拉抬全國聲望的效果；外界猜測，德桑提斯可能將角逐共和黨黨內初選，爭奪2024年總統大位，這是民主黨非常想在接下來的州長選舉中打敗德桑提斯的原因之一。

不過，作為川普堅定的支持者，如果川普堅持捲土重來，可能讓德桑提斯的立場有些微妙。

這也成為克利斯特的「切入點」，其在日前宣布競選州長時說，德桑提斯對實現自身政治野心的興趣，大於佛州人民的福祉。