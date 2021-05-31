土耳沙大屠殺／當年的非裔華爾街 暴動中被夷為平地

拜登總統預定6月1日「土耳沙種族屠殺」100周年，造訪土耳沙紀念此事件，以撫平非裔的歷史傷痛。圖為土耳沙社區部分非洲裔居民30日攜槍遊行。(美聯社)

100年前，在幾乎全是白人的土耳沙警察 局助長下，土耳沙北部非裔 聚居地格林伍德(Greenwood)包括號稱「非裔華爾街 」( Black Wall Street)的全美最富裕非裔商業區在內，在暴動中被夷為平地；這場「土耳沙種族屠殺」事件不但奪走許多非裔的性命，也讓許多非裔民眾積累的財富、資產化為烏有。

雖然1921年距離全面解放黑奴的時間並不長久，但在土耳沙，名為格林伍德的非裔社區當時卻有「非裔華爾街」之稱，是個從咖啡廳到撞球場皆應有盡有，都由非裔經營，蓬勃而熙熙攘攘的富裕社區。

引爆點：19歲非裔遭控侵犯17歲白人電梯小姐

1921年5月31日，當天的土耳沙論壇報(Tulsa Tribune)一則19歲非裔擦鞋匠羅蘭德(Dick Rowland)遭控侵犯17歲的白人電梯小姐莎拉‧佩奇(Sarah Page)，用了「非裔現行犯在電梯攻擊女孩」這般聳動的標題，引發悲劇。

就算當時羅蘭德已被捕，一群憤怒的白人群眾仍聚集在警局外，當時傳出這些人有意綁走羅蘭德，施以當時盛行、如今惡名昭彰的私刑，於是20多名當地非裔民眾持槍到警局前，企圖保護警察及疑犯。

於是一些白人群眾稱，這些非裔民眾有意「煽惑暴動」；在這樣的指控下，從5月31日至6月1日間，大批白人群眾湧入格林伍德進行焦土式劫掠，超過35個街區被燒成廢墟，191間企業或商家被砸毀，1萬多名非裔住戶流離失所，還估計造成75至300人死亡。

警方挺白人暴徒 提供武器

土耳沙警方力挺白人暴徒，向他們提供武器。許多報導描述配戴徽章白人男子闖入格林伍德，縱火並開槍射擊非裔。據當時美聯社報導，數百名被趕出家門的非裔，一邊衝過火焰一邊大喊：「別開槍！」

事件之後，沒有人因為劫掠、屠殺而被捕，也沒有受害者及其後代因為家人逝去，或財產遭劫而得到任何合理賠償；而經過這樣的劫掠及燒毀後，格林伍德至今仍無法恢復當時的榮景。

強暴案根本是子虛烏有？

結果羅蘭德的案子根本可能是子虛烏有，因為佩奇後來曾證明羅蘭德無罪，而羅蘭德也在事件爆發時被偷偷趕出，同年9月時對羅蘭德的指控被撤銷；羅蘭德的堂表親、事件親歷者還說，二人早已認識，甚至一度相愛。

如今，受害家屬正在尋求賠償，但是市長拜能(George Theron Bynum)反對，認為沒理由讓這一代人為百年前的罪犯付出代價。

羅蘭德與佩奇從此隱姓埋名；根據親戚的說法，羅蘭德可能曾先到堪薩斯城，後來到俄勒岡州港口工作，疑似在1960年代的爆炸案中喪生，但由於已用假名，因此真相仍難以探究。