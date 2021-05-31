根除警務種族歧視 司法部長蘭德大力推動

拜登政府上任以來，就杜絕警察 執法犯下種族歧視 ，進步極大，司法部 長加蘭德(Merrick Garland)居功甚偉，在他監督下，聯邦展開任務，監督警察執法有種族歧視爭議的舉措，多項劍及履及的行動，讓外界更能向警方問責時代已然展開。

政治網站「Politico」報導，目前很多國人都覺得須快速及劇烈改革警察執法，但由聯邦來監督有種族歧視之嫌的警務，任務十分艱鉅；前明尼蘇達州警察沙文遭陪審團判定謀殺非裔佛洛伊德有罪以來，任務更迫切。

加蘭德4月21日宣布對明尼亞波利斯市警局進行調查，了解該局疑似侵犯人權的舉止是個案還是常態；4月26日再宣布，路易斯維市警局因去年3月拙劣地侵入非裔女子布琳娜·泰勒(Breonna Taylor)公寓搜索毒品，結果把她射殺，也得接受類似調查。

加蘭德還有後續行動，4月28日再宣布對三名在喬治亞州候審的白人男性嫌犯，祭出刑事罪名，指控他們犯下聯邦法規定的仇恨罪行及侵犯民權；5月7日，四名前明尼蘇達市警，包括已在州法院遭判謀殺佛洛伊德有罪的沙文，聯邦大陪審團也要起訴他們。

加蘭德司法部長行動之快令人瞠目。加蘭德認為，歐巴馬總統時代，司法部對亞歷桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)警局，以及紐州蘇福克郡(Suffolk County)展開調查，瞭解警務歧視拉美裔是個案還是常態，已打好基礎，讓他可以對警務種族歧視進行掃蕩。