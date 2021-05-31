國際生大減 美國大學紛求救：盼簽證優先處理

新冠疫情稍緩，全美各大學冀望秋季學期能有國際學生重返校園，但擔心學生簽證仍是障礙。圖為美國校園的國際學生。(美聯社)

新冠肺炎疫情 導致為大學帶來龐大財源的國際學生人數大幅減少，因此各大學也向拜登總統求救，希望改善簽證 核發流程，以提高國際學生註冊率。

國際學生支付全額學費與費用，為大學重要財源。但遭受疫情衝擊，美國 限制入境、取消班機，學校關閉宿舍等政策，導致學生即使有意也無法赴美就讀，造成數以億計的龐大財務損失。目前儘管疫情趨緩，但秋季學期能有多少國際學生重返校園，仍是未知數。

目前來自中國、伊朗、巴西、南非、歐盟申根區、英國與愛爾蘭的大學生與教師學者，被列入國務院國家利益豁免名單，即使有旅行禁令仍能入境美國。8月1日後開學的學生只要及時取得簽證，也能入境美國。

但在印度等遭疫情重創的國家，銀行與美國駐外辦事處無法如期作業，導致有意來到美國就讀的學生陷入兩難。

移民律師伊莉莎白‧高斯(Elizabeth Goss)就說：「你用社區發展的角度來看，國際學生能帶來創新能力，長期來看若沒辦法過來美國，那將是一大悲劇。」

新冠疫情稍緩，全美各大學冀望秋季學期能有國際學生重返校園，但擔心學生簽證仍是障礙。(美聯社)

根據國際教育協會(Institute of International Education，IIE)，2019-20學年，全美約有近1100萬名來自各國的大學生。雖然教育團體認為現在預測秋季學期的學生人數言之過早，不過去年秋季新註冊國際學生減少多達43%讓人非常擔心。

穆迪分析指出，去年疫情與國際學生大減，將重擊大學財務「長達多年」。雖然國際學生可能在秋季反彈，但將受到旅行限制、川普的移民政策以及其他國家的競爭等因素影響。

全球最大的非營利國際教育組織，國際教育者協會(NAFSA: Association of International Educators)也要求國務卿布林肯(Anthony Blinken)優先處理學生與學者簽證，並透過視訊進行簽證面談，以及延長面談豁免資格。

不過移民政策研究所(Migration Policy Institute)資深政策分析師珍妮.巴塔洛娃(Jeanne Batalova)表示：「儘管國際學生和部分簽證能優先處理，但駐外辦事處員工染疫倒下，也導致工作量大增。」

柏克萊加州大學的印度學生辛恩(Pratiyush Singh)就表示，就有來自同高中的學生，不確定在目前辦事處關閉的狀況下，能否在秋季學期前如期拿到簽證。他說：「這很讓人困惑，他們不知道如果沒拿到簽證，是不是要更改計畫，春季學期才到美國。」