我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

國際生大減 美國大學紛求救：盼簽證優先處理

編譯林育正╱綜合30日電
新冠疫情稍緩，全美各大學冀望秋季學期能有國際學生重返校園，但擔心學生簽證仍是障礙。圖為美國校園的國際學生。(美聯社)
新冠疫情稍緩，全美各大學冀望秋季學期能有國際學生重返校園，但擔心學生簽證仍是障礙。圖為美國校園的國際學生。(美聯社)

新冠肺炎疫情導致為大學帶來龐大財源的國際學生人數大幅減少，因此各大學也向拜登總統求救，希望改善簽證核發流程，以提高國際學生註冊率。

國際學生支付全額學費與費用，為大學重要財源。但遭受疫情衝擊，美國限制入境、取消班機，學校關閉宿舍等政策，導致學生即使有意也無法赴美就讀，造成數以億計的龐大財務損失。目前儘管疫情趨緩，但秋季學期能有多少國際學生重返校園，仍是未知數。

目前來自中國、伊朗、巴西、南非、歐盟申根區、英國與愛爾蘭的大學生與教師學者，被列入國務院國家利益豁免名單，即使有旅行禁令仍能入境美國。8月1日後開學的學生只要及時取得簽證，也能入境美國。

但在印度等遭疫情重創的國家，銀行與美國駐外辦事處無法如期作業，導致有意來到美國就讀的學生陷入兩難。

移民律師伊莉莎白‧高斯(Elizabeth Goss)就說：「你用社區發展的角度來看，國際學生能帶來創新能力，長期來看若沒辦法過來美國，那將是一大悲劇。」

新冠疫情稍緩，全美各大學冀望秋季學期能有國際學生重返校園，但擔心學生簽證仍是障礙...
新冠疫情稍緩，全美各大學冀望秋季學期能有國際學生重返校園，但擔心學生簽證仍是障礙。(美聯社)

根據國際教育協會(Institute of International Education，IIE)，2019-20學年，全美約有近1100萬名來自各國的大學生。雖然教育團體認為現在預測秋季學期的學生人數言之過早，不過去年秋季新註冊國際學生減少多達43%讓人非常擔心。

穆迪分析指出，去年疫情與國際學生大減，將重擊大學財務「長達多年」。雖然國際學生可能在秋季反彈，但將受到旅行限制、川普的移民政策以及其他國家的競爭等因素影響。

全球最大的非營利國際教育組織，國際教育者協會(NAFSA: Association of International Educators)也要求國務卿布林肯(Anthony Blinken)優先處理學生與學者簽證，並透過視訊進行簽證面談，以及延長面談豁免資格。

不過移民政策研究所(Migration Policy Institute)資深政策分析師珍妮.巴塔洛娃(Jeanne Batalova)表示：「儘管國際學生和部分簽證能優先處理，但駐外辦事處員工染疫倒下，也導致工作量大增。」

柏克萊加州大學的印度學生辛恩(Pratiyush Singh)就表示，就有來自同高中的學生，不確定在目前辦事處關閉的狀況下，能否在秋季學期前如期拿到簽證。他說：「這很讓人困惑，他們不知道如果沒拿到簽證，是不是要更改計畫，春季學期才到美國。」

美國 簽證 疫情

上一則

拜登國殤演說 矛頭對準中俄：人權問題美不會袖手旁觀

下一則

基建立法兩黨仍分歧 拜登下最後通牒 期限1周

延伸閱讀

參院兩黨分歧「抗中法案」擱淺 延至6.8表決

參院兩黨分歧「抗中法案」擱淺 延至6.8表決
進口關稅也是通膨元凶 美企籲拜登快取消

進口關稅也是通膨元凶 美企籲拜登快取消
逾千人華府示威挺巴勒斯坦 籲美停止援助以色列

逾千人華府示威挺巴勒斯坦 籲美停止援助以色列
北市封城演練「做最壞打算」 澎湖祭檢疫逼入境快篩

北市封城演練「做最壞打算」 澎湖祭檢疫逼入境快篩

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險