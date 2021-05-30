參院兩黨分歧「抗中法案」擱淺 延至6‧8表決

由於國會參院兩黨鬥爭激烈，一項旨在為強化美國在多項關鍵領域與中國競爭的大型技術投資法案在國殤日前擱淺。(美聯社)

由於國會參院 兩黨鬥爭激烈，一項旨在為強化美國 在多項關鍵領域與中國競爭的大型技術投資法案在國殤日前擱淺；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，法案將延至6月8日表決。

「美國創新與競爭法」(US Innovation and Competition Act，USICA)的前身為「無盡邊疆法」(Endless Frontier Act)，計畫耗資2500億元投資美國基礎和先進技術，但在參院遭到多位共和黨 議員的質疑和反對，舒默於28日宣布暫時擱置。

舒默批評共和黨人阻撓，他說，法案經過三個月的常規(草擬)程序，加入了至少六個委員會以及數十項共和黨提出的修正案，還有21次唱名和口頭表決，參院共和黨人仍試圖推遲表決，使得法案未能在國殤日前通過。

對該法案持批評態度的共和黨人，認為這項長達700多頁的法案過於龐大，且修正案繁多復雜，但議員沒有充分的時間了解具體內容。路易斯安那州共和黨聯邦參議員甘迺迪(Sen. John Kennedy, R-LA)則說，法案將使美國財政赤字在未來十年大增535億元。

對法案表示支持的共和黨人和民主黨人，主張美國必須進行大力投資，才能提升幾個重要的產業研發和生產的競爭力，與中國抗衡。在黨派激烈角力的國會參院，希望對中國採取強硬路線是少數幾個真正跨越黨派的共識之一。

美國之音報導，「美國創新與競爭法」授權撥款1900億元用於加強美國的技術研發，另外撥款540億元專門用於增加半導體、微芯片和電信設備的生產；該法案還尋求通過外交手段、與盟友合作並加強美國在國際組織中的參與，來抗衡北京日益增長的全球影響力。

舒默表示，他計畫在6月8日再次推動「美國創新與競爭法」在參院表決，若能通過，還需在眾院過關，才能送交白宮，由拜登總統簽署成法。