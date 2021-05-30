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參院共和黨封殺攻擊國會調查委員會 展現效忠川普

編譯盧炯燊／綜合29日電
參院共和黨全力反對成立特別委員會調查1月6日國會遇襲一事。圖為參院少數黨領袖麥康諾參議員28日在國會投票反對成立調查委員會。(美聯社)
參院共和黨全力反對成立特別委員會調查1月6日國會遇襲一事。圖為參院少數黨領袖麥康諾參議員28日在國會投票反對成立調查委員會。(美聯社)

國會參院共和黨人成功擋下國會成立委員會調查1月6日國會暴動案，明顯的展示了他們對前總統川普的忠誠。

眾院先通過法案成立一個由兩黨平均組成的獨立10人委員會，調查國會暴動事件，然而28日在提交參院表決時，以54票對35票，比所需的60票少了6票未能通過；35張反對票全部來自共和黨，但仍有六名共和黨人投下贊成票。九名共和黨人及兩名民主黨人沒有投票。

共和黨人的反對除了展示對川普的忠誠外，有些是為了安撫川普，有些是為了避免遭報復，因為川普一直反對成立調查委員會。

不過投贊成票的路易斯安納州共和黨籍參議員卡西迪(Bill Cassidy)認為，無論有否共和黨人，調查都要展開；他說為了確保調查公平、公正並以事實為重點，共和黨人需要參與其中。

另外五名投贊成票的是猶他州羅穆尼(Mitt Romney)、內布拉斯加州賽瑟(Ben Sasse)、緬因州柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州穆考斯基(Lisa Murkowski)及俄亥俄州波特曼(Rob Portman)；除波特曼外，其餘都在2月9日就國會暴動彈劾川普時投下贊成票。

穆考斯基表示需要更多了解國會遇擊原因，儘管有困難，但仍有責任找出真相，不能假裝事情沒有發生。

來源：MSNBC

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，共和黨人投反對票，是因為擔心如果投支持票會招惹川普的不滿，損害他們的政治利益，因此把「當天的恐怖情況隱藏在地毯下」。他保留未來成立兩黨委員會再次投票的可能性。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則說，設立調查委員會只會重複現有委員會的工作，況且聯邦機構已經檢控參與暴動的人士。他在國會暴動後曾說過川普要對事件負責，但現在說民主黨人目的是繼續對川普提出訴訟。

眾院議長波洛西強調，民主黨會找到真相。

其他多個民主黨參議員也怒斥反對成立調查委員會的共和黨人。

白宮支持成立委員會，副發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)指共和黨議員宣誓就職時稱要捍衛憲法，如今看來他們沒有做到。

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