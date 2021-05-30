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無視共和黨反對 參院民主黨強推拜登基建 擬夏季闖關

編譯陳韻涵／綜合29日電
參院民主黨擬強行推動立法，完成拜登總統的基礎建設施政法案。圖為1931年10月通車的銜接紐約市與新澤西州的交通輸鈕，喬治華盛頓大橋。(美聯社)
參院民主黨擬強行推動立法，完成拜登總統的基礎建設施政法案。圖為1931年10月通車的銜接紐約市與新澤西州的交通輸鈕，喬治華盛頓大橋。(美聯社)

無論共和黨是否支持，參院民主黨6月將推出拜登總統所提的大型基礎建設計畫法案草案，並且計畫於今年夏季通過法案。

參議員下周因為國殤日假期暫離華府，當議員們結束休會回到工作崗位，民主黨將提出基建計畫法案，此法案涵蓋各層面，從交通、寬頻、設備到職訓等，無所不包。

「總統持續與參院共和黨討論基建立法，各委員會將召開公聽會並持續為推動『重建美好未來』(Build Back Better)計畫而努力，無論是否獲得共和黨支持」；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)28日寫信給民主黨表示，「今夏必須通過全面的就業與基建立法。」

拜登總統與參院共和黨合作，盼能就大幅改善美國的基建計畫達成兩黨協議；幾將來回談判後，雙邊顯然未能就法案及政府應付款項達成共識。

白宮與共和黨難達共識之際，部分民主黨內提出不管共和黨是否支持，都得通過法案的呼聲漸高；民主黨可在只需要簡單多數決的預算和解階段這麼做；民主黨3月曾在未獲共和黨支持的情況下，通過拜登的第一項大型法案，即1.9兆元的新冠紓困計畫。

共和黨27日提出9280億元的基建方案，這是白宮上回提議1.7兆元方案的一半數額。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)稱讚共和黨的法案「有建設性」，但依然關切共和黨的提案難以促成鐵路現代化和潔淨能源轉換；共和黨想把用不完的新冠紓困經費挪作基建計畫預算，但白宮希望共和黨能將紓困經費全數用盡，稱挪用經費恐影響小企業和醫院。

雙邊持續談判，拜登最快本周將會見領導共和黨磋商的西維吉尼亞州參議員卡皮托(Shelley M. Capito)。

兩黨必須化解兩大歧見，一是對基建的定義範疇；白宮希望涵蓋照顧長者及失能人士的方案，並稱這對國民回歸職場並刺激經濟很重要；共和黨則盼將立法範疇限制在交通、寬頻和水資源。

此外，雙方可能也難就經費來源達成共識，拜登希望調增企業稅，共和黨則視此為紅線。

舒默在信中寫道，參院環境和公共工程委員會(EPWC)上周加速推動約3000億元的地上交通法案，「令人鼓舞」。

曾表示會與拜登在廣泛經濟議題上合作的參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)27日則告訴共和黨將持續與拜登討論，他告訴「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)說：「我們希望在重大基建計畫上取得成果。」

來源：CNBC Television

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