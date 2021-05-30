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德州縮限投票權法 將送州議會批准 拜登：這非美國作風

編譯潘勛／綜合29日電
德州共和黨人推動縮限投票權的新法草案，可望30日在州議會通過，將會是全美要求投票權最嚴格的一州。圖為在本月初公聽時，反對此法案的民眾團體在德州首府奧斯汀議會抗議，認為是開民主倒車。(美聯社)
德州共和黨人推動縮限投票權的新法草案，可望30日在州議會通過，將會是全美要求投票權最嚴格的一州。圖為在本月初公聽時，反對此法案的民眾團體在德州首府奧斯汀議會抗議，認為是開民主倒車。(美聯社)

德州共和黨州議員29日完成全面改革選務法案，其中有數十限縮投票權法條，即將送州參、眾兩議會做最後批准，力挺前總統川普的亞伯特(Greg Abbott)州長可望簽字立法生效；但拜登總統大不以為然，批評這套法案根本「不是美國作風」。

國會山莊報(The Hill)29日報導，法案草案由德州州議會立法辦事員流出；華盛頓郵報刊登的法案內容顯示，由共和掌控制的德州州議會打算把原就嚴格的投票規定綁得更緊。

這項立法是基於2020年大選投票時因為疫情嚴重，出現多種投票亂象，共和黨執政州開始修法，明文訂定要求更為嚴格的投票權。共和黨執政的德州是繼喬治亞州、佛羅里達州通過並施行嚴格投票權法後的另外一州。

新法案：禁止「得來速」投票

這套新的投票權法案禁止使用「得來速」投票方式及路邊臨時投票站；州內居民沒申請郵寄選票，但選務人員把申請表寄給他們，便觸犯州法重罪；另外，24小時投票方式也遭禁止，2020年哈里斯郡(Harris County)有10多萬選民使用那種方式投票，而拜登總統取得約56%此類選票。

德州共和黨人推動縮限投票權的新法草案，可望30日在州議會通過，將會是全美要求投票...
德州共和黨人推動縮限投票權的新法草案，可望30日在州議會通過，將會是全美要求投票權最嚴格的一州。圖為在本月初公聽時，反對此法案的民眾團體在德州首府奧斯汀議會抗議，認為是開民主倒車。(美聯社)

據法案最終稿，申請郵寄選票的德州民眾必須遵守新的身分證明要求，大多時候得提供駕照或社會安全號碼。

法案出台最後一刻還加上一條，允許州法院碰到選舉「合法投票數等於或大於可改變選舉結果之票數」，得推翻選舉，不必核實具體的舞弊證據。

咸認為有志於2024年角逐白宮寶座的德州州長艾伯特還要求州議會本周通過加增投票限制的該法案，否則就得加開臨時會。

民主黨：影響少數族裔投票 

全國共和黨主政州要不是已通過便是在考慮修法，對投票添加五花八門的限制；投票維權人士及民主黨抨擊這些舉措影響少數族裔選民大到不成比例，而少數族裔2020年創紀錄踴躍投票，助民主黨贏得大選；共和黨則辯解說這些修法有其必要，旨在恢復人民對選舉系統的信心。

拜登總統29日批評德州共和黨投票權限制法案。圖為拜登總統夫婦28日在國殤日前，在...
拜登總統29日批評德州共和黨投票權限制法案。圖為拜登總統夫婦28日在國殤日前，在德拉瓦州基地探視空軍國民兵。(美聯社)

拜登總統則在「德州論壇報」(The Texas Tribune)投書說，「德州州議會加入喬治亞、佛州之流，推動一條攻擊神聖投票權的州法，出力狙擊民主體制，今年以來國人屢見不鮮，影響到非裔、棕裔國民的程度，經常大到不成比例」。

拜登痛批德州新法為「不是美國作風」，另指出「到了21世紀，國家應致力於讓每個合格投票更容易，而非變難」。

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