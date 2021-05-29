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降低仇亞歧視攻擊 拜登簽行政令

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統28日簽署行政命令，恢復設立白宮亞太裔計畫，該計畫油衛生部牽頭。(路透)
拜登總統28日簽署行政命令，恢復設立白宮亞太裔計畫，該計畫油衛生部牽頭。(路透)

拜登總統28日簽署行政命令，延長旨在確保亞裔夏威夷原住民及太平洋島國族裔平等、正義及機會等權益的白宮行動倡議，其中包括整合聯邦政府機關資源，因應亞裔民眾頻遭暴力攻擊及種族歧視等案件。

白宮28日發布新聞稿指出，對於亞裔、夏威夷原住民及太平洋島國族裔社區的許多民眾來說，對於平等、正義及機會的體制障礙，存在已久；針對這些族裔的種族歧視、排外主義及仇外心理，迄今持續威脅著民眾的安全及尊嚴。

這項行動倡議是由衛生部主導，目標在於確保聯邦政府有效降低與新冠疫情有關的反亞裔歧視，並且增進亞裔、夏威夷原住民及太平洋島國族裔社區健康平等，協助這些族裔民眾，能在新冠疫情引起的疫情及仇恨亞裔攻擊雙重危機當中，得以「公平地康復」。

白宮指出，行動倡議內容當中也將解決聯邦政府統計系統對亞裔、夏威夷原住民及太平洋島國族裔社區缺乏詳細數據的制度問題；白宮表示，這些亞太裔社區相加起來，如今已是「美國國內成長最迅速的族裔團體」。

行動倡議內容同時將對亞裔、夏威夷原住民及太平洋島國族裔社區擴大語言服務及語研協助計畫，因為語言障礙長期以來一直是這些社區民眾取得醫療照護、就業流通以及投票權等的重要關卡；倡議內容將協助這些族裔能夠加強公民參與，因為這些社區民眾儼然已成具有關鍵影響力的投票票源，擔心近來出現的投票權限制新規恐讓自身權益受損。

從2013年以來擔任「美國國會亞太裔黨團」(Congressional Asian Pacific American Caucus)執行主任、夏威夷原住民出身的卡艾(Krystal Ka'ai)獲拜登指派為行動倡議執行主任。

拜登28日簽署的行政命令中也為亞裔、夏威夷原住民及太平洋島國族裔總統諮詢委員會延長任期。

為解決針對亞裔民眾的仇恨犯罪問題，國會通過的法案上周獲得拜登簽署後已生效成為法律。司法部內將增設新單位，加速審理與新冠疫情有關的仇恨犯罪及事件。

亞裔 夏威夷 種族歧視

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