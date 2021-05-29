美企CEO薪水 這疫年漲更多 「與員工相差3千倍」

AMD的蘇姿豐是收入最高的女性執行長，去年2710萬元入袋。(路透)

去年新冠肺炎疫情 席捲全國，一度造成千萬民眾失業；不過去年大企業執行長的收入非但未受影響，還成長5%至1270萬元，增幅比2019年還要大；例如Paycom執行長瑞奇森(Chad Richison)去年2.111億元入袋，比2019年的報酬多了899%。

最高薪男CEO Paycom瑞奇森賺進2.1億

美聯社與數據商Equilar調查史坦普500 指數(S&P 500)成分股中任職超過二個財政年度，且在今年4月底前發布委託代理書的342名執行長，發現61%執行長去年收入成長，與2019年的62%相去不遠；這些執行長去年的收入中位數為1270萬元，增速為5%，快於2019年的4.1%。

與之對比的是，去年全國除政府雇員外的全體勞工 收入成長2.6%；在此數字的表象下，還掩蓋高技術勞工去年受益於自家工作，低技術勞工大量失業的情景。

去年疫情肆虐期間，許多企業高層宣布「減薪」，但事實上，「薪資」只占史坦普500執行長總收入的7.7%，其餘多是股票、獎勵等報酬；雖然去年史坦普500企業獲利降幅超過10%，但是在董事會「異常、不可控且無法預測」的認定下，執行長拿到的股權等沒有大幅削減，而從去年的股市大漲中受益。

因此，以疫情衝擊最深的郵輪業來說，「嘉年華」(Carnival)公司去年大虧102億元，但是執行長唐納德(Arnold Donald)的收入仍成長19%至520萬元；當中收入最高的瑞奇森，其收入與該公司員工收入中位數的差距，則從2019年的328倍飆升至2963倍。

位居第二的是「動視暴雪」(Activision Blizzard)執行長科蒂克(Robert Kotick)，去年收入增加413%至1.546億元。

企業高層的性別鴻溝依然存在：342名執行長中，只有16名女性，比2019年的20名還要少；其中13名去年收入增加，比率為81%，收入中位數則下降1.9%至1360萬元。由於女性人數甚少，因此稍有變動就會造成數值巨大變化。

收入最高的女性執行長為AMD的蘇姿豐(Lisa Su)，去年2710萬元入袋。蘇姿豐是史坦普500企業2019年收入最高的執行長，達到5850萬元；因此去年蘇姿豐的收入減少54%，與該公司員工收入中位數的差距，也從604倍降至228倍。