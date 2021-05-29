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賀錦麗海軍官校畢典致詞 175年來女性第一人

記者張聲肇／綜合報導
副總統賀錦麗28日在海軍官校畢業典禮致詞及祝賀1084名畢業生，她是海官175年歷史中，首位在該校畢業典禮發表演說的女性。(Getty Images)
副總統賀錦麗28日在海軍官校畢業典禮致詞及祝賀1084名畢業生，她是海官175年歷史中，首位在該校畢業典禮發表演說的女性。(Getty Images)

副總統賀錦麗28日在海軍官校畢業典禮致詞，強調流行病疫、氣候變遷和網路安全對美國以及對全人類的挑戰，勉勵畢業生發揮所學，應對挑戰。

賀錦麗有非裔及南亞裔背景，是海官175年歷史中，第一位在該校畢業典禮發表主題演說的女性。

賀錦麗首先指出，新冠肺炎疫情在全球大流行，「加速把我們的世界帶入新的紀元。它永遠衝擊我們的世界，也永遠影響了我們的視角。如今，我們更清楚一點：這個世界互相關聯，互相倚賴，也很脆弱。」

副總統賀錦麗28日在海軍官校畢業典禮致詞並與畢業生握手，她是海官175年歷史中，...
副總統賀錦麗28日在海軍官校畢業典禮致詞並與畢業生握手，她是海官175年歷史中，首位在該校畢業典禮發表演說的女性。她在畢典禮上展示她獲贈的海軍官校夾克。(美聯社)

海軍官校28日舉行畢業典禮，兩名畢業生互吻祝賀。(美聯社)
海軍官校28日舉行畢業典禮，兩名畢業生互吻祝賀。(美聯社)

這致命的疫情僅僅幾個月，就肆虐全球，堪稱人類最大威脅。第二個對美國造成威脅的就是「一幫駭客」，就足以打亂整個美國南部的能源供應。第三大威脅是氣候變遷，一國的碳排放就足以威脅整個地球的永續發展。

她勗勉官校畢業生面對這些挑戰，「現代的威脅，要用現代的方法來對付」。

譬如，賀錦麗說，潛艦裡面的官兵靠「設備與專家」應付駭客的攻擊，「你們就是專家」。她也希望今後的海軍骨幹懂得運用太陽能、風力發電來減緩氣候變遷的威脅，鞏固日益下陷的海軍基地。

進一步，她鼓勵今年畢業的1000多名官校畢業生善用「你們學過的量子運算、人工智能、機器人等新科技，讓我們的國家更具戰略優勢。」

陸戰隊新少尉巴柏說，在女性副總統主持的典禮獲得授階，她很興奮、激動。(美聯社)
陸戰隊新少尉巴柏說，在女性副總統主持的典禮獲得授階，她很興奮、激動。(美聯社)

這些畢業生，784名將加入海軍，274名加入陸戰隊，都授少尉階，其中女性占28%。

去年的畢業典禮，因疫情仍熾，改線上虛擬舉行，今年在安納波利斯(Annapolis)海軍官校的軍官團禮堂舉行授階典禮。

典禮完畢將獲接見的陸戰隊新少尉巴柏(Sydney Barber)說，能夠在女性副總統主持的典禮獲得授階，她很興奮、激動。

家鄉在伊利諾州的巴柏說，她要感謝賀錦麗「奠定基礎」，讓她走到今天這步，「整個旅程，她不斷鼓勵我，替我加油。」

賀錦麗 美國 氣候變遷

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