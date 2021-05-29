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共和黨轟拜登6兆預算 麥卡錫：一生所見最魯莽提案

編譯盧炯燊／綜合28日電
拜登總統28日公布6兆元預算案，共和黨籍參議員葛理漢批將使赤字加劇。(美聯社)
拜登總統28日公布6兆元預算案，共和黨籍參議員葛理漢批將使赤字加劇。(美聯社)

拜登總統28日公布6兆元預算案，由於以經濟百分比計算，將會把國債的水平提升到比二次大戰時期還要高，引發共和黨對此猛烈抨擊。

「今日美國報」報導，若拜登的預算案獲通過，到2031年時，債務將增至為經濟總量的117%，債務為到時國內生產總值(GDP)的113%，而二次大戰時的1946年，基於龐大的軍事開支，債務為GDP的106%峰值。換言之，目前和平時期的國債水平較戰時還要高。

儘管白宮強調，在調整通貨膨脹後，政府未來十年的年度利息支付將持續低於歷史平均水平。但共和黨群起而攻之，眾院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 指這是他一生中看到最魯莽、最不負責任的預算提案。

密蘇里州共和黨籍聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)認為，拜登提出的多項計畫，赤字加起來實在太多了。他批評政府應對的挑戰雖然很多，但沒有一個是二次大戰時所有的。

南卡羅來納州共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)早前曾要求國會預算處(CBO)計算，按照拜登的多項計畫，赤字會增加多少，當時CBO估計增加 48%，因此現在預算案中所提出的計畫將使赤字進一步加劇。

葛理漢形容為實在離譜，指預算大大增加了非國防支出和稅收，並會削弱國防力量。

阿拉巴馬州共和黨籍資深聯邦參議員薛爾比(Richard Shelby)抨擊拜登的預算案是提高稅收及過度支出的藍圖，也損害了國家安全。他本身是參院撥款委員會委員，在每項撥款上都擔任重要角色。

面對共和黨人的攻擊，民主黨紛紛作出辯護。白宮代理預算主管揚格(Shalanda Young)強調，應趁現在超低利息、低成本的環境下作出投資，否則會錯失歷史性的機會，使子孫後代的境況變得更糟。

聯邦預算問責委員會(CRFB)主席麥吉纳斯(Maya MacGuineas)也稱讚拜登透過向富人加稅以支付其計畫的開支。她表示，拜登繼承前總統川普所留下來的不穩定財政情況，是有責任解決這個問題。

不過也有一些民主黨人對拜登的全面增稅計畫猶豫不決。

預算 拜登 共和黨

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