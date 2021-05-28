國殤日3700萬人出行 今夏觀光業可望復甦

新冠疫情閉鎖一年後，今年國殤日民眾出遊踴躍，但因員工短缺，遊客得大排長龍，可選擇的服務項目也不多。(歐新社)

國殤日周末揭開美國 夏季旅遊的序幕，因疫情閉鎖一年後，由於疫苗接種計畫開展順暢，今夏觀光旅遊業預期可望復甦，但因員工短缺，遊客得排大排長龍，可選擇的服務項目也不多，遊客必須有心裡準備。

美國汽車協會(AAA)預估，這個周末3700萬美國人離家出遊至少50哩，比去年同期增加60%，但比2019年的國殤日假期，還是少了600萬人；不過，預計這個國殤日周末的汽油價格將會是七年新高，而且整個夏季的汽油價格都可能維持在高點。

美國汽車協會表示，目前無鉛汽油均價為每加侖3.04元，比一個月前高出16分，比去年漲了1.08元。

打完疫苗的美國成年人已過半，各地也開始鬆綁防疫規定，只是由餐廳、旅館 、機場 、租車公司，到處都喊員工不足，旅館入住登記得排長龍，餐廳提供的菜色選項減少，連主題公園提供的接駁車和小吃攤都少了，出遊打包行李箱時，須多一份耐心。

新冠疫情閉鎖一年後，今年國殤日民眾出遊踴躍，但因員工短缺，遊客得大排長龍，可選擇的服務項目也不多。圖為維吉尼亞州民眾租車到機場。(歐新社)

美聯社報導，有些旅館因為員工不足，無法全數提供住房，清潔打掃及換床單的頻率變低，六大國家公園，包括優勝美地、落磯山、阿卡迪亞和錫安，只接受預約，以便控制人數，落實社交距離。

南卡羅來納州查爾斯頓精品旅館業主蜜雪兒‧伍德赫爾（Michelle Woodhull）說，「我們這一行從沒經歷過這情況。」她經營的四家分店，把預訂房間數量減少兩成，餐廳座位也減少，有個客人訂桌訂了四個禮拜還訂不到，抱怨連連。

伍德赫爾表示，她寧可減少客房及餐廳的收入，也不願讓客人承受劣質服務，「哪有生意人願意推掉生意的，特別是剛經歷一整年的封鎖？」

無論如何，旅遊業已看到復甦的跡象。航空業主管說，國內休閒旅遊已經回到新冠病疫來襲以前的水準，這個周末前，機場每日通關人數可望超過200萬，為去年3月以來首見。

月底國殤日長周末，想從機場租車的人，可能要交好運才租得到，因為數量少了，價錢也高了；政府統計，平均租車費比去年高出一倍。

國殤日長周末到來，紐約市從27日開始就有很多民眾開車出城，前往紐約上州和東北部各州旅遊，汽車在駛上白石橋前的I-678快速路上排起長龍。(記者曹健／攝影)

旅遊業員工短絀的原因，各方仍在熱烈辯論，業主大多怪罪政府每周多發300元給失業的人，讓他們不願回到職場；但不少觀光業的員工去年突然失業，一年下來已另謀高就，不想回到老本行。

飯店博弈機場員工工會「Unit Here」總幹事泰勒(D. Taylor)在國會作證表示，有些業主只想以低薪聘請新員工，也不想把被裁的老員工找回來，連鎖大飯店則考慮減少清潔工與房務員，賭場也裁減餐飲人員，「這不但對客人不好，對員工和社區也不好，因為清潔工、廚師、客服人員正是服務業的骨幹。」