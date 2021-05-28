前眾院議長萊恩雷根總統圖書館演說 促共和黨甩川普

共和黨籍前眾院議長萊恩(右)27日在加州雷根總統圖書館演說，警告當前分裂的共和黨唯一可行出路就是與川普脫鉤。圖為兩人於2016年合影。(Getty Images)

共和黨 籍前眾院 議長萊恩(Paul Ryan)27日傍晚在加州雷根總統圖書館演說，鼓勵共和黨人別再對前總統川普 亦步亦趨，並警告當前分裂的共和黨唯一可行出路就是與川普脫鉤。

「我們保守派再度來到交叉口。」萊恩事前公布的講稿指出：「如果保守派理念得仰賴一個人的民粹訴求或二流模仿，那麼我們哪兒也去不成。」

再次涉足政治活動的萊恩批評時未指名道姓提到川普；萊恩是共和黨2012年副總統提名人，他在2019年結束20年的國會職涯，他擔任眾院議長時先是效忠川普，但隨後漸行漸遠，最後公開與川普鬧翻後離任；川普曾在2019年批評時任眾院議長的萊恩「紀錄慘不忍睹」。

根據演講稿，萊恩唯一一次提到川普名字，是稱讚川普任內的2020年年初美國經濟成長，但他表示更多是因為雷根政策而非川普主義。

萊恩也批評拜登總統，稱拜登比他見過的總統推出更左傾的政策，這些政策可能獲進步派支持，但卻違背助他勝選的中間派選民信念。

萊恩擬為拜登政府下的共和黨人指出一條道路，「我們贏得多數是靠忠誠與尊重選民，並忠於團結我們的保守黨原則。」

他也呼籲共和黨同志避免捲進太多文化戰，「有時這些爭執只會造成民眾憤怒散佈消息、脫離事實，浪費大家的時間。文化很重要，沒錯，但我們政黨的意義不該只是爭執最近的民怨與遭忽略之事。」

萊恩擬為眾院共和黨人募款，以期在2022年選舉重新奪回眾院多數黨。

雷根總統圖書館因疫情閉館逾一年後，萊恩是首批受邀談論共和黨未來的共和黨人之一，該館也擬在今夏邀請前副總統潘斯(Mike Pence)與前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)參加活動。