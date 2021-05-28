我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

前眾院議長萊恩雷根總統圖書館演說 促共和黨甩川普

編譯郭宣含／綜合27日電
共和黨籍前眾院議長萊恩(右)27日在加州雷根總統圖書館演說，警告當前分裂的共和黨唯一可行出路就是與川普脫鉤。圖為兩人於2016年合影。(Getty Images)
共和黨籍前眾院議長萊恩(右)27日在加州雷根總統圖書館演說，警告當前分裂的共和黨唯一可行出路就是與川普脫鉤。圖為兩人於2016年合影。(Getty Images)

共和黨籍前眾院議長萊恩(Paul Ryan)27日傍晚在加州雷根總統圖書館演說，鼓勵共和黨人別再對前總統川普亦步亦趨，並警告當前分裂的共和黨唯一可行出路就是與川普脫鉤。

「我們保守派再度來到交叉口。」萊恩事前公布的講稿指出：「如果保守派理念得仰賴一個人的民粹訴求或二流模仿，那麼我們哪兒也去不成。」

再次涉足政治活動的萊恩批評時未指名道姓提到川普；萊恩是共和黨2012年副總統提名人，他在2019年結束20年的國會職涯，他擔任眾院議長時先是效忠川普，但隨後漸行漸遠，最後公開與川普鬧翻後離任；川普曾在2019年批評時任眾院議長的萊恩「紀錄慘不忍睹」。

根據演講稿，萊恩唯一一次提到川普名字，是稱讚川普任內的2020年年初美國經濟成長，但他表示更多是因為雷根政策而非川普主義。

萊恩也批評拜登總統，稱拜登比他見過的總統推出更左傾的政策，這些政策可能獲進步派支持，但卻違背助他勝選的中間派選民信念。

萊恩擬為拜登政府下的共和黨人指出一條道路，「我們贏得多數是靠忠誠與尊重選民，並忠於團結我們的保守黨原則。」

他也呼籲共和黨同志避免捲進太多文化戰，「有時這些爭執只會造成民眾憤怒散佈消息、脫離事實，浪費大家的時間。文化很重要，沒錯，但我們政黨的意義不該只是爭執最近的民怨與遭忽略之事。」

萊恩擬為眾院共和黨人募款，以期在2022年選舉重新奪回眾院多數黨。

雷根總統圖書館因疫情閉館逾一年後，萊恩是首批受邀談論共和黨未來的共和黨人之一，該館也擬在今夏邀請前副總統潘斯(Mike Pence)與前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)參加活動。

共和黨 川普 眾院

上一則

「六人行」瑞秋．葛林極簡時尚 Z世代美學經典

下一則

國會議員告煽動暴亂 川普：受憲法第一修正案保護

延伸閱讀

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案

重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案
福斯：查新冠病毒喊停 國務院：報導不正確

福斯：查新冠病毒喊停 國務院：報導不正確
放眼2022 川普版「與美國有約」 圖奪參眾兩院

放眼2022 川普版「與美國有約」 圖奪參眾兩院

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打