國會議員告煽動暴亂 川普：受憲法第一修正案保護

國會暴動事件，十位民主黨議員加入提告，川普指暴動合憲。(美聯社)

民主黨籍眾院 國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）2月向華盛頓聯邦地區法院控告前總統川普 、他的律師朱利安尼、兩個極右組織「守誓者」(Oath Keepers)及「驕傲男孩」(Proud Boys)等密謀煽動1月6日國會暴動，十位民主黨國會眾議員 加入控告行列，但川普等人的律師27日入稟法院要求駁回訴訟，認為當天的示威行動是受到憲法第一修正案保護的和平抗議。

川普一直以來聲稱在任期間所採取的行動，不受民事訴訟影響，他的代表律師也據此作為抗辯理由；他的發言人表示，總統沒有計畫或組織1月6日在白宮附近舉行的集會，也沒有煽動或密謀煽動當天在國會大廈發生的任何暴力事件。

朱利安尼的律師說，任何一個有理性的人，都不會認為他在集會上的演說是在指示要衝撞國會。

「守誓者」的律師摩根(Kerry Lee Morgan)在長達44頁的答辯資料中指出，訴訟認為該組織成員當天聽取了川普的演說後遊行到國會，除了反對國會確認選舉人團票外，還計畫有其他行動，這純屬「結論性及推測性」的說法。

答辯資料中還說，湯普森為首的11位眾議員，無權以個人身分根據「三K黨法案」(Ku Klux Klan Act)提出訴訟，訴訟只能由眾院提出；有關法案是在1871年內戰後頒布，禁止任何暴力干預國會事務。

到目前為止，最少有15個涉嫌衝擊國會的守誓者成員被檢控，指他們在暴動期間協調溝通，強行衝入國會大廈。

守誓者是一個鬆散的團體，成員包括一些自稱是民兵組織的人，為保守派政客及目標提供安全保護，部分人更認為聯邦政府正在密謀剝奪美國人民的權利。

湯普森在他的訴訟中指出，暴徒試圖干擾及阻礙國會議員執行公務，200多名議員、工作人員及相關人等被迫戴上口罩、撤離、就地避難或採取其他緊急行動。

訴訟稱川普興沖沖的支持暴力的白人至上主義者，鼓動未來的威權主義，因上必須要(川普) 為他公然策畫的叛亂負責。