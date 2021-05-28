兒殉職…母現身國會促設委員會查暴動 共和黨不認同

在國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克的母親(前)，遊說參院共和黨議員支持為暴動成立委員會進行調查。(Grtty Images)

在國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)的母親，遊說參院共和黨 議員支持為暴動成立委員會進行調查；雖然民主黨 向在野黨喊話成立委員會，但共和黨反對。

斯科尼克的母親格雷迪斯(Gladys Sicknick)與女友珊德拉.賈薩(Sandra Garza)，國會警察鄧恩(Harry Dunn)和華府警察法農(Michael Fanone)於27日與多名共和黨籍參議員會面，呼籲成立委員會。

在國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克。(美聯社)

鄧恩說：「如果1月6日的暴動沒有發生，那他一定還活著，就這麼簡單。」斯科尼克在應對暴動後中風，一天後死亡。

上周眾院通過成立委員會，參院多數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)則在27日準備投票前的流程；不過至截稿為止，法案在參院通過的機會不樂觀，民主黨需要10位共和黨議員倒戈投下贊成票。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等議員反對成立委員會，他表示：「我不相信多餘又無關痛癢的委員會，能有什麼重大新發現或撫慰這一切。」

賈薩表示，斯科尼克逝世後的四個月極為痛苦，「看到有些人慶祝斯科尼克致死的原因，非常讓人生氣。但這改變不了事實，所以我們希望國會確保類似的事不再發生。」她也希望目前仍在觀望的共和黨議員，抱持著「事實就是事實」的態度。

反對委員會的共和黨籍參議員強生(Ron Johnson)會面後說：「雖然我們不認同成立委員會的價值，但我承諾盡一切努力確保他們所有問題都能得到解答。」

多名共和黨參議員反對成立委員會，預計將上演拜登總統上任以來，參院的第一次「費力把事拖」冗長辯論。雖然在眾院投票取得多位共和黨籍議員支持，但共和黨參議員認為，委員會將成為對付他們的政治武器。仍對共和黨有強大影響力的前總統川普，就將委員會一案稱為「民主黨陷阱」。

多位民主黨議員警告，若共和黨利用「費力把事拖」阻止投票，將顯示兩黨達成協議的能力有限。共和黨籍議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)為力挺委員會，更起草修正案確保成員的組成獲得兩黨共識，並在2022年初解散，以免影響選舉；但儘管如此，仍無法贏得共和黨人的支持。