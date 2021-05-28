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亞馬遜雖然買下了米高梅 但…掌控不了007

記者張聲肇／綜合報導
亞馬遜雖買下米高梅電影公司，但無法掌握米高梅最值錢的007龐德電影的版權。(美聯社)
亞馬遜雖買下米高梅電影公司，但無法掌握米高梅最值錢的007龐德電影的版權。(美聯社)

電商巨擘「亞馬遜」創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)買得起米高梅電影公司(MGM)，卻管不了米高梅最值錢的007龐德電影的版權所有人麥可‧威爾遜(Michael Wilson)和芭芭拉‧布洛考莉(Barbara Broccoli)這對兄妹。

龐德系列電影歷經好萊塢的混亂和主管更換，仍保持良好形象與票房賣座，要歸功於這兩人1995年就從布洛考莉父親繼承電影製作權以後，專注於「品質」管制。

這對兄妹不但決定於誰擔任導演，電影故事主軸，連誰來扮演世上最聞名的情報員，都由他們決定；這點，亞馬遜併購米高梅後，即使引進外部人員經營電影銷售，也不會改變。

知情人士說，亞馬遜主管霍普金斯(Mike Hopkins)和米高梅洽談併購時，主動向兩人保證，他們擁有的龐德電影會「受到很好的照顧」；另一位亞馬遜主管沙爾奇(Jen Salke)負責原創內容，原就和布洛考莉熟識，應可讓版權轉手更為順利。

亞馬遜有意透過網路銷售電影，但兩兄妹說，龐德電影還是在院線上映為宜，雙方關係很快就會受到考驗；今年10月，第25部龐德電影No Time to Die將在院線上演。

兩人在亞馬遜-米高梅談判進行方殷之際，就曾發表簡短聲明，表示將「致力製作更多龐德電影，服務全球電影院觀眾。」

他們的父親亞伯特‧布洛考莉把龐德電影從1960年代B級電影地位，提升為1990年代的全球賣座電影；義子和女兒接棒後，一直主持倫敦的Eon電影製作公司，凡事親力親為，不讓龐德系列電影走味；影界人士都知道，不管影圈多麼大風大浪，這兩兄妹都能夠像電影主角一樣，經過一場打鬥，最後毫髮無傷勝出。

現年60歲的布洛考莉在1977年的「海底城」(The Spy Who Loved Me)製作過程中，曾擔任廣告助理，現年79歲的威爾遜在1964年的「金手指」(Goldfinger)裡，扮演軍人，他們從小就浸淫在007情報員的英勇故事氛圍中，也盡心盡力維護詹姆士龐德的形象，知情人士認為，等他們的子女接棒，可能也會維護這個家庭傳統。

電影院 龐德 亞馬遜

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