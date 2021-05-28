「六人行」睽違17年螢幕重聚 笑中帶淚無劇本閒聊

經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出。(美聯社)

「六人行：重聚篇」（Friends: The Reunion）特別節目27日在HBO頻道播出。這是1994年開播的「六人行」在2004年寫下5200萬人觀看完結篇的電視歷史紀錄後，六位主角僅有的螢光幕大團圓。在近兩個小時無劇本演出中，他們笑中帶淚地隨興閒聊，並確認這是他們最後一次聚在一起談論「六人行」，以後絕不可能再重聚或將它拍成電影 。

睽違17年，飾演「瑞秋」的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、「莫妮卡」寇特妮考克斯（Courteney Cox）、「菲比」麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、「羅斯」大衛史溫默（David Schwimmer）、「錢德」馬修派瑞（Matthew Perry）和「喬伊」麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）再度溫馨團聚。

華盛頓郵報記者雅爾（Emily Yahr）專文寫道，也許是因為全球疫情 大流行終於走向結束，人們總算開始與親人團聚，此時此刻觀看「六人行．重聚篇」，很難不感動。

事實上，打從「六人行」2004年全劇終，17年來，六名演員就不斷被人問道是否會「再合體」。2019年底傳出他們即將團圓的消息時，網路反應幾近瘋狂。去年2月確認「六人行」將在去年春天播出大團圓節目，坊間更盛傳六位主角各拿片酬200萬元。

經典美劇「六人行」的六主角於2001年中的一景。(Getty Images)

受疫情影響，「六人行：重聚篇」延後到5月27日播出，但顯然為這部歷久不衰的情境喜劇注入新的活力、帶來新一代粉絲，串流平台讓曾連續六季蟬聯電視喜劇第一名的「六人行」再度紅了起來。

「重聚篇」播出時，全球粉絲也在討論「六人行」如何改變了他們的生活，包括協助他們對抗憂鬱症、在親人死後提供慰藉。有觀眾淚眼汪汪地說：「我沒有朋友，他們就成了我的朋友。」還有觀眾表示，「不論你有多痛苦，焦慮或煩憂，只要看『六人行』，就會笑起來。」

經典美劇「六人行」的六主角於1999年合影。(Getty Images)

而「六人行」所以能歷久彌新，部分原因是六位主角不僅在節目中相親相愛，螢幕下也持續熱切互動，讓人覺得就像現實生活中的朋友，在彼此重聚時，時光彷彿並未流逝。

近日更有專門研究血緣關係的網站發現，馬修派瑞和寇特妮考克斯在現實生活中其實是遠房親戚。

經典美劇「六人行」的六主角於1996年合影。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，在線族譜網站MyHeritage的研究人員發現，馬修派瑞和寇特妮考克斯其實是「隔了11代的遠房親戚」，雙方共同祖先為500年前於英國生活的艾倫‧哈斯克爾(Ellen Haskell)，艾倫自1635年帶著兩個兒子移居美國 ，其中一個兒子羅傑（Roger）是寇特妮考克斯的直接祖先，第二個兒子威廉（William）則是馬修派瑞的直接祖先。

另值得一提的是，在這次大團圓特別節目中，六位主角確認這是他們最後一次聚在一起談論該節目，而且未來重聚或改拍成電影的機會為零；因為當年全劇在歡快調性下終結，沒有任何理由去破壞它。