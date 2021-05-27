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007龐德換老闆啦 亞馬遜84.5億元收購米高梅

記者胡玉立／綜合報導
亞馬遜重金買下有97年歷史的米高梅電影公司，這隻咆哮的獅子是米高梅的標誌。(路透)
亞馬遜重金買下有97年歷史的米高梅電影公司，這隻咆哮的獅子是米高梅的標誌。(路透)

電子商務巨頭亞馬遜26日表示，將以84億5000萬元收購有97年歷史的米高梅電影公司(Metro-Goldwyn-Mayer，MGM)；這項交易案象徵的是好萊塢一個時代的終結，也是另一個時代的起點。

米高梅在市場上待價而沽多月，亞馬遜最後出價比其他潛在買家包括蘋果和有線電視網路營運商康卡斯特(Comcast)等，高出40％。

米高梅電影公司是007詹姆士龐德(James Bond)系列電影、「末路狂花」(Thelma & Louise)、洛基(Rocky)等著名電影的「家」，公司創始人之一路易·伯特·梅耶(Louis Burt Mayer)曾吹噓米高梅生產的「明星多過天堂」；但其數量龐大的電影製作及1986年前製作的電影資料庫，幾乎被搶購一空；包括索尼影業(Sony Pictures)、華納兄弟公司(Warner Bros)都瓜分了米高梅眾多經典電影。

但米高梅目前仍握有龐德系列電影版權，亞馬遜收購米高梅後，有助亞馬遜2011年成立的Amazon Prime Video在激烈的串流媒體戰爭中，與其他強手包括Netflix、Disney+、HBO Max、Apple TV +乃至決心投入戰場的Paramount＋競爭。

但亞馬遜只會擁有007系列電影的50％，其餘由電影製作人芭芭拉·布羅科利(Barbara Broccoli)和她的兄弟邁克．威爾森(Michael G. Wilson)共同持有；他們可以決定何時製作新龐德電影、誰來飾演主角，及是否製作電視衍生品。

亞馬遜重金買下有97年歷史的米高梅電影公司，米高梅擁有007系列電影的版權。(路...
亞馬遜重金買下有97年歷史的米高梅電影公司，米高梅擁有007系列電影的版權。(路透)

第25部龐德系列電影「007：生死交戰」 (No Time to Die)訂於10月8日上映，由環球影業負責海外發行。

亞馬遜創始人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)素來被稱為保守買家。2017年亞馬遜以134億元收購生鮮超市Whole Foods，是其歷來最大一筆收購，其次是Zappos(2009年收購價12億元)和智能門鈴公司Ring(2018年收購價12億元)。

買下Whole Foods對亞馬遜來說，是重大的戰略變革，將其推向雜貨和實體商店新市場。收購米高梅則是增強其當前戰略：亞馬遜重金買下米高梅，可為其最重要的Prime會員計畫增值。

全球約有2億人為Amazon Prime付費會員；儘管米高梅電影圖書館藏已減少，但它仍擁有4000部舊電影；此外，米高梅籌備中的幾部電影也很可能角逐奧斯卡獎。

Prime Video和Amazon Studios資深副總裁霍普京斯(Mike Hopkins)聲明表示，「這筆交易背後的真正財務價值是其智財權寶庫，我們計畫與MGM才華橫溢的團隊一起重新思考和開拓。」

亞馬遜重金買下有97年歷史的米高梅電影公司。(路透)
亞馬遜重金買下有97年歷史的米高梅電影公司。(路透)

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