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用病歷建醫療數據庫 谷歌捲隱私爭議

編譯盧炯燊／綜合26日電
谷歌與全國連鎖醫療集團HCA Healthcare Inc.達成協議，透過病歷開發醫療演算法，因涉病人私隱而引爭議。(Getty Images)
谷歌與全國連鎖醫療集團HCA Healthcare Inc.達成協議，透過病歷開發醫療演算法，因涉病人私隱而引爭議。(Getty Images)

科技巨碩谷歌進一步介入高達3兆元的醫療保健領域，與全國連鎖醫療集團HCA Healthcare Inc.達成協議，透過利用病人的病歷開發醫療演算法，但相關協議涉及病人隱私而惹起極大爭議。

總部位於田納西州納許維爾(Nashville)的HCA，在全國21個州2000多個地點經營醫院及診所；根據與谷歌達成的一份多年期協議，谷歌會合併並儲存透過醫療紀錄及醫療設施取得的資料，兩家公司的工程師會開發演算這些大數據，幫助提高營運效率，監控患者及指導醫生的醫療決策。

HCA首席醫療官佩林(Jonathan Perlin)表示，這些數據是從每個患者身上實時取得；他透露，雙方正在建立一個數據庫，以協助解讀各種信息。

兩家公司雖未透露交易條款細節，但這項交易不僅擴大了谷歌在醫療保健領域的影響力，更為科技巨頭及初創公司提供新的市場；不過，利用數據的演算法雖可提高醫療效果及加強患者的安全性，卻也引發了對隱私問題的爭議。

谷歌之前已與美國其他多個著名的醫院集團達成交易，包括總部位於聖路易的Ascension，谷歌可以訪問該集團的患者信息，結果受到公眾質疑。

除谷歌外，其他科技巨頭也有類似的交易。

佩林表示，會先將患者的個資與病歷數據分開，然後才與谷歌的數據專家共享有關數據。

谷歌雲端(Google Cloud)醫療及生命科學董事總經理沙卡洛斯基(Chris Sakalosky)強調，谷歌只會在HCA同意後才訪問數據，而且可以在無需患者記錄下開發分析工具。

目前患者的個人信息受到聯邦「健康保險隱私及責任法」(HIPAA)保護，規定了醫療機構處理病人資料規範，保密原則及違規處罰方案。

谷歌 隱私 田納西州

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