白宮發言人首見「女同志」她感謝歷史、人民成就

白宮副發言人尚皮耶於26日首次在白宮記者會登台亮相，她是白宮首位公開出櫃的女性同志發言人，也是第二名非裔發言人。(Getty Images)

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)26日首次在白宮記者會 亮相，她是白宮首位公開出櫃的女同志發言人，也是第二名非裔 發言人，為白宮寫下歷史。

「我非常感謝歷史讓我們走到今天，」面對記者提問，對於至今仍只有極少數非裔女性能站在同一個講台上發言她的看法為何；尚皮耶說：「但我相信能站上這個講台，或是出現在這個會議室裡，都不只是個人的成就，這個成就屬於全體美國人民。顯然總統認同非裔族群的代表性相當重要，而我也感謝他給我這個機會。」「任何時候，只要我站在這個講台上，我們所說的話都是為了呈現事實，也讓一切透明化，而我也認為這是總統希望我們溝通的方式。」

今年43歲的尚皮耶是海地移民，她曾在2012年任職於前總統歐巴馬(Barack Obama)競選團隊，也曾任職於進步派組織MoveOn以及「微軟國家廣播公司」(MSNBC)評論員；去年她加入拜登 總統競選團隊前，也曾是當時民主黨總統參選人之一、現任的副總統賀錦麗(Kamala Harris)資深助理。

尚皮耶曾在空軍一號上進行簡報會議，當時受限於防疫措施，現場只有少數幾名記者，且全程只有透過廣播播出；過去大多時候，尚皮耶與其他白宮新聞秘書都會一同出席每日簡報會議。

自拜登總統上任以來，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)幾乎每日都會召開簡報會議；不過莎奇曾表示，她並沒有計畫在此職位上任職超過一年。

莎奇26日一早於個人推特(Twitter)上寫道：「今天是新聞辦公室和白宮的大日子，我的夥伴尚皮耶將發表她首次全程的個人簡報，也為她的同仁在歷史創下突破。」

史上第一名非裔發言人為1991年的茱蒂·史密斯(Judy Smith)，為已故前總統老布希(George H.W.)任職期間的白宮副發言人。