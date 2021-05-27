我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

加州VTA濫射 維修工燒了自宅 再槍殺8人飲彈自盡

白宮發言人首見「女同志」她感謝歷史、人民成就

編譯林梅婕／綜合26日電
白宮副發言人尚皮耶於26日首次在白宮記者會登台亮相，她是白宮首位公開出櫃的女性同志發言人，也是第二名非裔發言人。(Getty Images)
白宮副發言人尚皮耶於26日首次在白宮記者會登台亮相，她是白宮首位公開出櫃的女性同志發言人，也是第二名非裔發言人。(Getty Images)

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)26日首次在白宮記者會亮相，她是白宮首位公開出櫃的女同志發言人，也是第二名非裔發言人，為白宮寫下歷史。

「我非常感謝歷史讓我們走到今天，」面對記者提問，對於至今仍只有極少數非裔女性能站在同一個講台上發言她的看法為何；尚皮耶說：「但我相信能站上這個講台，或是出現在這個會議室裡，都不只是個人的成就，這個成就屬於全體美國人民。顯然總統認同非裔族群的代表性相當重要，而我也感謝他給我這個機會。」「任何時候，只要我站在這個講台上，我們所說的話都是為了呈現事實，也讓一切透明化，而我也認為這是總統希望我們溝通的方式。」

今年43歲的尚皮耶是海地移民，她曾在2012年任職於前總統歐巴馬(Barack Obama)競選團隊，也曾任職於進步派組織MoveOn以及「微軟國家廣播公司」(MSNBC)評論員；去年她加入拜登總統競選團隊前，也曾是當時民主黨總統參選人之一、現任的副總統賀錦麗(Kamala Harris)資深助理。

尚皮耶曾在空軍一號上進行簡報會議，當時受限於防疫措施，現場只有少數幾名記者，且全程只有透過廣播播出；過去大多時候，尚皮耶與其他白宮新聞秘書都會一同出席每日簡報會議。

自拜登總統上任以來，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)幾乎每日都會召開簡報會議；不過莎奇曾表示，她並沒有計畫在此職位上任職超過一年。

莎奇26日一早於個人推特(Twitter)上寫道：「今天是新聞辦公室和白宮的大日子，我的夥伴尚皮耶將發表她首次全程的個人簡報，也為她的同仁在歷史創下突破。」

史上第一名非裔發言人為1991年的茱蒂·史密斯(Judy Smith)，為已故前總統老布希(George H.W.)任職期間的白宮副發言人。

白宮副發言人尚皮耶於26日首次在白宮記者會登台亮相，她是白宮首位公開出櫃的女性同...
白宮副發言人尚皮耶於26日首次在白宮記者會登台亮相，她是白宮首位公開出櫃的女性同志發言人，也是第二名非裔發言人。(路透)

白宮記者會 非裔 拜登

上一則

228年的法國羅浮宮 有了第1位女館長

下一則

用病歷建醫療數據庫 谷歌捲隱私爭議

延伸閱讀

美對中政策轉變 印太總監：交往已到盡頭 競爭取而代之

美對中政策轉變 印太總監：交往已到盡頭 競爭取而代之
美升高對日本旅遊警示 白宮：對奧運立場不變

美升高對日本旅遊警示 白宮：對奧運立場不變
拜登將提名賈西提任印度大使及伯恩斯任駐華大使

拜登將提名賈西提任印度大使及伯恩斯任駐華大使
拜登給90天要情報單位複查新冠起源 美促中加入

拜登給90天要情報單位複查新冠起源 美促中加入

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？