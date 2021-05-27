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228年的法國羅浮宮 有了第1位女館長

編譯柯立偉／綜合26日電
法國奧賽博物館館長德卡爾將出任擔任羅浮宮新館長，她是羅浮宮開館228年首位女館長。(Getty Images)
法國奧賽博物館館長德卡爾將出任擔任羅浮宮新館長，她是羅浮宮開館228年首位女館長。(Getty Images)

法國羅浮宮(Musée du Louvre)自1793年在大革命「自由、平等、博愛」震天價響的口號中開門迎客以來，引領西方文明長達兩個世紀；而今，隨著當代社會性別意識抬頭，羅浮宮也將迎來開館228年首位女館長勞倫斯．德卡爾(Laurence des Cars)。

現年54歲的德卡爾26日獲法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)正式任命為羅浮宮館長，將在今年9月1日履新；德卡爾在接受訪問時表示：「在奧賽博物館(Musée d'Orsay)和橘園博物館(Musée de l'Orangerie)任職的經驗，讓我有自信可以掌舵羅浮宮。我想總統應該是認為有沉著、冷靜的特質，才任命我為館長。」

作為200年來第一位女館長，德卡爾已經開始她對羅浮宮的規畫；她表示，希望能夠跨越時間維度，與當代多元的藝術形式展開的對話，除了作家、畫家、表演藝術家以外，包含電影製作人都是她積極合作的對象。

看印象派就去奧賽？她要打破傳統

此外，德卡爾指出，她希望上任後可以打破法國各大博物館之間「時間線任務分配」的現象。

羅浮宮館內收藏的絕大多數都是19世紀中期以前的文物或藝術品，如果想看19世紀以後的藝術，那就必須去奧賽博物館；德卡爾說：「這樣的分界明顯有人為痕跡，藝術應該不分時期，我希望能夠讓19世紀印象派的藝術品，與早期藝術創作產生更多連結，或許能激發不同的共鳴。」

而羅浮宮館藏文物中，德卡爾認為拜占庭(Byzantium)時代與東正教的藝術形式最被忽略。因此上任後，會成立這個時代藝術品與文物的專區，讓西方文明史能夠完整地在羅浮宮呈現給世人。

德卡爾說，「有800年歷史的羅浮宮，是全法國乃至於全世界所有人精神文明的集合，我已經做好準備要帶領羅浮宮，往下一個時代走去。」

法國羅浮宮開館228年，迎來首位女館長德卡爾。(歐新社)
法國羅浮宮開館228年，迎來首位女館長德卡爾。(歐新社)

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